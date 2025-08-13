Navigatie overslaan

Dochterbedrijven van eeuwenoud schoenenmerk Van Lier failliet verklaard

Vandaag om 09:33 • Aangepast vandaag om 10:31
De schoenenfabriek van Van Lier in het Brabantse Loon op Zand (foto: ANP).
Veel dochterbedrijven van schoenenmerk Van Lier zijn failliet verklaard, meldt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Eerder werd al bekend dat het bedrijf het financieel zwaar had. Het faillissement betreft niet het moederbedrijf, zoals eerder gemeld.
De webshop van het merk lijkt ook uit de lucht te zijn gehaald. Wie woensdagochtend de site probeert te bereiken krijgt een wit scherm te zien met de melding 'service temporarily unavailable'.

Van Lier staat bekend om zijn lederen herenschoenen. Het bedrijf werd in 1815 opgericht door Goyert van Lier in Loon op Zand. Mede door Van Lier werd Brabant, meer precies De Langstraat, de spil van de Nederlandse schoenenindustrie.

In 2023 ging het bedrijf naar de beurs en verhuisde het hoofdkantoor van Loon op Zand naar Breda. De aandelenverkoop verliep minder succesvol dan het bedrijf hoopte. Critici noemden het aandeel te duur.

Verlies door corona
Van Lier had bovendien moeite zijn coronaschuld van ruim anderhalf miljoen euro af te betalen. Het bedrijf leed het afgelopen jaar bijna 1 miljoen euro verlies, bleek uit voorlopige jaarcijfers.

In de eerste drie maanden van 2025 viel de omzet ook nog eens tegen. Die daalde met 2 miljoen naar bijna 13 miljoen euro. In mei werden alle zeven Van Lier-winkels in Nederland door het concern gesloten.

