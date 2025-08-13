Navigatie overslaan

Jongen (13) en man (51) opgepakt op de kermis waar vechtpartij uitbrak

Vandaag om 10:29 • Aangepast vandaag om 10:46
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink
De politie heeft dinsdagavond een 13-jarige jongen uit Boxtel en een 51-jarige man uit Rosmalen opgepakt op de kermis in Rosmalen. Daar brak een grote vechtpartij uit waarvoor de politie groots moest uitrukken.
De 13-jarige jongen is aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. De 51-jarige man voor een zware mishandeling. Allebei de verdachten zitten woensdag nog vast en worden verhoord. Het is niet bekend of de twee elkaar kennen en de politie zegt dat het gaat om 'twee los van elkaar staande incidenten'.

De afgelopen dagen was het ook al onrustig op de kermis in Rosmalen. Woensdag is de laatste dag. "De kermis heeft onze aandacht, maar over hoe we mogelijk extra inzetten kan ik niets vertellen", zegt een politiewoordvoerder.

