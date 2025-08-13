Dit appje stuurde Frank Lammers vlak voor veroordeling naar Frits van Eerd

Het is de ochtend dat oud-Jumbo-topman Frits van Eerd het vonnis zal horen in de grote witwaszaak tegen hem: twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Terwijl de media zich verzamelen bij de rechtbank, stuurt acteur en Jumbo-gezicht Frank Lammers hem nog snel een berichtje. “Sterkte. Het komt vast goed,” appte hij.

"En dat dacht ik ook dat dat ging gebeuren", zo vertelt Lammers in de podcast ‘Ni Na Lammers Luisteren’ van Omroep Brabant. Van Eerd werd vorige week veroordeeld tot twee jaar cel voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Vanwege zijn voorbeeldfunctie als voormalig supermarktbaas besloten de rechters een zwaardere straf op te leggen dan was geëist.

"Ik geloof in Frits zijn relatieve onschuld."

Ondanks het zware vonnis twijfelt Lammers geen moment aan de intenties van Van Eerd. “Ik ken Frits inderdaad een beetje en ik geloof in Frits zijn onschuld… of zijn relatieve onschuld.”

Volgens de acteur zijn het eerder fouten die voortkomen uit de enorme passie van Van Eerd voor verzamelen en bijzondere bezittingen dan uit criminele motieven. “Als wij Playmobil verzamelen en je moet daar 90 euro cash voor afrekenen, dan doe je dat ook.” De bedragen kun je niet vergelijken, maar het voorbeeld illustreert volgens Lammers welke intentie erachter zit. Voor de rechter was het gissen wat het motief van Van Eerd is geweest. Hij heeft ook de eigen Jumbo-gedragsregels geschonden en dat is 'buitengewoon kwalijk', oordeelde de rechtbank vorige week.

“Fritske jongen… als je dit hoort.. sterkte!”

Dat Jumbo hier last van krijgt, of al heeft, staat volgens Lammers buiten kijf. “Van Eerd was een geweldige leider en CEO van het bedrijf... communicatief sterk en sterk in handel én ook creatief sterk. Om voor mezelf te spreken: met die commercials kon hij altijd heel goed meedenken en bekijken wat wel of niet zou werken. Dus wij missen hem wel.” In de podcast richt Frank zich nog even heel direct tot Van Eerd: “Fritske jongen… als je dit hoort.. sterkte!” Wil je dit hele gesprek horen? Luister dan hieronder naar de volledige aflevering van Ni Na Lammers Luisteren of in je favoriete podcastapp.