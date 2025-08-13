Waterschap pompt ‘overlevingswater’ in beek om zeldzame dieren te redden
"Maandagochtend is een collega gaan kijken. Toen stond de Reusel al bijna volledig droog, maar het ging nog nét. Toch is later die dag besloten om met de tropische temperaturen die in aantocht waren tijdelijk grondwater in de beek te pompen", vertelt een woordvoerder van Waterschap De Dommel woensdagochtend aan Omroep Brabant.
Zeldzame soorten
In het Dommelgebied zijn vijf natuurlijke beken, waarvan de Reusel er één is. In deze beken leven zeldzame en beschermde diersoorten, zoals de beekprik en de kwabaal, allebei vissen, en libellen en kokerjuffers, allebei insecten. Voor hen is een klein laagje stromend water onmisbaar om de droogte te overleven.
Het grondwater wordt opgepompt vanuit een nabijgelegen grondwaterput. Het water komt vanaf tientallen meters diep en wordt via buizen richting de beek geleid. Volgens een woordvoerder van het waterschap wordt er ongeveer 80 kuub water per uur opgepompt: "Net voldoende voor een beetje stromend water."
De Reusel heeft wel vaker te maken met problemen. In 2018, 2019, 2020 en 2022 is ook al water opgepompt om uitdroging te voorkomen. En dat terwijl de beek vorig jaar na een natte periode nog buiten zijn oevers leek te treden.
Tegenstrijdig
Mado Ruijs, bestuurslid van Waterschap De Dommel, vertelt in een persbericht dat het oppompen van grondwater tegenstrijdig voelt. "Zonder stromend water sterven zeldzame soorten zoals de beekprik uit, maar tegelijk roepen we iedereen op om zuinig te zijn met water en zo min mogelijk grondwater op te pompen."
Volgens de woordvoerder van het waterschap is het dan ook een tijdelijke maatregel. "Een paar keer per dag gaat een collega van ons kijken bij de beek. Zodra het niet meer nodig is, stoppen we er meteen mee."
Tegen een stootje kunnen
Om er in de toekomst voor te zorgen dat er geen grondwater meer opgepompt hoeft te worden om de natuur in leven te houden, kijkt het waterschap nu naar manieren waarop ze het Dommelgebied zo kan inrichten dat het tegen een stootje kan. "In hele droge én in hele natte tijden", zegt Ruijs.