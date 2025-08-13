Waterschap pompt ‘overlevingswater’ in beek om zeldzame dieren te redden

Met de tropische temperaturen van deze dagen zakt het waterpeil in rivieren en beken razendsnel. En dat is geen goed nieuws voor verschillende vissen en insecten die juist gedijen bij een beetje stromend water. Daarom is Waterschap De Dommel gestart met het pompen van een klein laagje 'overlevingswater' in de Reusel, in Landgoed de Utrecht.

"Maandagochtend is een collega gaan kijken. Toen stond de Reusel al bijna volledig droog, maar het ging nog nét. Toch is later die dag besloten om met de tropische temperaturen die in aantocht waren tijdelijk grondwater in de beek te pompen", vertelt een woordvoerder van Waterschap De Dommel woensdagochtend aan Omroep Brabant. Zeldzame soorten

In het Dommelgebied zijn vijf natuurlijke beken, waarvan de Reusel er één is. In deze beken leven zeldzame en beschermde diersoorten, zoals de beekprik en de kwabaal, allebei vissen, en libellen en kokerjuffers, allebei insecten. Voor hen is een klein laagje stromend water onmisbaar om de droogte te overleven.

Het grondwater wordt opgepompt vanuit een nabijgelegen grondwaterput. Het water komt vanaf tientallen meters diep en wordt via buizen richting de beek geleid. Volgens een woordvoerder van het waterschap wordt er ongeveer 80 kuub water per uur opgepompt: "Net voldoende voor een beetje stromend water." De Reusel heeft wel vaker te maken met problemen. In 2018, 2019, 2020 en 2022 is ook al water opgepompt om uitdroging te voorkomen. En dat terwijl de beek vorig jaar na een natte periode nog buiten zijn oevers leek te treden.

