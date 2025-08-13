Verdachte van verkrachting van 14-jarig meisje in 1990 blijft vastzitten

Willem V., die wordt verdacht van de verkrachting van een 14-jarig meisje in 1990, blijft voorlopig in de cel. De inmiddels 59-jarige man werd in mei aangehouden op basis van een DNA-match. Hij heeft bekend. V. komt uit de gemeente Altena, meldt justitie.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man op 30 maart 1990 'op een willekeurige dag naar de woning van het slachtoffer gegaan', nadat hij had vastgesteld dat het meisje alleen thuis was.

"Met een smoes naar binnen gepraat."

"Hij heeft zich met een smoes naar binnen gepraat, haar overmeesterd en onder dreiging haar met een mes te steken verkracht", aldus de officier van justitie. "De nachtmerrie van iedere ouder die een kind alleen thuis laat." V. betwist dat hij heeft gedreigd het slachtoffer te steken.

Op last van de rechtbank blijft V. vastzitten tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak op 29 oktober. Vrijlating is volgens de rechtbank aan de samenleving niet uit te leggen. V. was ten tijde van de verkrachting 23 jaar. Volgens zijn advocaat ging het 35 jaar geleden niet goed met de verdachte, onder meer door het overlijden van zijn vader en zijn zusje. "Hij zocht liefde en aandacht en dat is helemaal verkeerd uitgepakt", aldus de raadsvrouw.

"Ik heb er veel spijt van."

Na zijn aanhouding heeft V. verklaard dat het goed is 'dat het is uitgekomen', dat hij het 'verschrikkelijk' vindt wat hij heeft gedaan en dat hij 'in een soort waas' verkeerde toen hij het meisje verkrachtte. "Ik ben echt een ander mens", herhaalde hij enige malen. "Ik heb er heel veel spijt van." De officier plaatste kanttekeningen bij de spijtbetuigingen van de verdachte. Zij wees erop dat V. '35 jaar lang zijn leven heeft kunnen leiden' en zijn belangen boven die van het slachtoffer heeft gesteld. Daarbij is zijn bekentenis volgens het OM niet volledig, waardoor hij nog steeds niet zijn volledige verantwoordelijkheid neemt. De zaak heeft 'tot op de dag van vandaag impact op het leven van het slachtoffer en dat van haar familieleden'. V. kwam als verdachte in beeld na een mogelijke match met een DNA-spoor uit een zaak uit 2003 in een databank in het Verenigd Koninkrijk. Nader onderzoek wees uit dat zijn DNA matcht met de dadersporen van de verkrachting in 1990. Bij doorzoeking van V.'s huis werden twee wapens en munitie gevonden. Justitie vervolgt hem ook daarvoor.