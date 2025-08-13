A59 tot diep in de nacht dicht richting Den Bosch vanwege spoedreparatie

De A59 is woensdag sinds het middaguur dicht bij de afrit Engelen, in de richting Den Bosch. Dat komt vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. Volgens de ANWB gaat dat naar verwachting tot donderdagochtend vijf uur duren. Woensdagmiddag moet automobilisten die op de A59 richting Den Bosch rijden rekening houden met een file.

De boosdoener is een kapotte voegovergang tussen de afslagen Den Bosch-West en Den Bosch-Maaspoort. Een voegovergang is een soort verbindende naad in het wegdek.

Er is een omleiding ingesteld. Omrijden kan vanaf knooppunt Hooipolder over de A27, A15 en de A2.