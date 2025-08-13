Navigatie overslaan

A59 tot diep in de nacht dicht richting Den Bosch vanwege spoedreparatie

Vandaag om 12:03 • Aangepast vandaag om 13:44
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
De A59 is woensdag sinds het middaguur dicht bij de afrit Engelen, in de richting Den Bosch. Dat komt vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. Volgens de ANWB gaat dat naar verwachting tot donderdagochtend vijf uur duren. Woensdagmiddag moet automobilisten die op de A59 richting Den Bosch rijden rekening houden met een file.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De boosdoener is een kapotte voegovergang tussen de afslagen Den Bosch-West en Den Bosch-Maaspoort. Een voegovergang is een soort verbindende naad in het wegdek.

Er is een omleiding ingesteld. Omrijden kan vanaf knooppunt Hooipolder over de A27, A15 en de A2.

