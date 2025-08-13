Dode en gewonde bij ongeluk staalbedrijf

Bij een staalbedrijf aan de Koperslagerstraat in Uden zijn woensdagochtend een dode en een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde op het terrein van Van Rijbroek Staalbouw. Bij het bedrijf worden staalconstructies gemaakt voor woningbouw en voor de agrarische sector.

De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Op het terrein was een grote stapel omgevallen buizen te zien. Die buizen lagen naast een betonwagen.

De brandweer plaatste een tent die de plek van het ongeluk deels afschermde. De hulpdiensten zijn inmiddels weg van het terrein. Voor het ongeluk werden naast ambulances en politie ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen.

Onderzoek Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is op de hoogte van het ongeval en heeft het onderzoek overgenomen van de politie.