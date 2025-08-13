Defensievliegtuig droppings Gaza heeft mankement, voorlopig geen vluchten

Het vliegtuig waarmee Defensie hulpgoederen in Gaza dropt, kampt met een technisch probleem. Dat meldt Defensie. De geplande vluchten gaan daarom voorlopig niet door. "Defensie stelt alles in het werk om het militaire toestel zo snel mogelijk weer in te zetten. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk."

Het militaire transportvliegtuig, een C-130, dat hulpgoederen dropt boven de Gazastrook vertrok vorige week vanaf Eindhoven Airport. Het vliegtuig vloog naar Jordanië om twee weken lang duizenden kilo's voedsel af te leveren voor mensen in nood. Sinds maandag zijn er al geen Nederlandse vluchten geweest, zegt een defensiewoordvoerder. "We hadden de afgelopen dagen gehoopt het te repareren, maar het ziet ernaar uit dat het nog iets langer duurt." Het is niet bekend wanneer het vliegtuig weer de lucht in kan.

Droppings vooralsnog niet ingehaald

Vooralsnog is Defensie niet van plan om de gemiste droppings later in te halen, maar een besluit van het kabinet kan daar verandering in brengen. "We gaan kijken of we de pakketten voor deze dagen alsnog kunnen afgooien als we straks weer kunnen vliegen." Wat er precies is stukgegaan kan de woordvoerder niet zeggen, maar ze heeft het over een 'bewegend onderdeel'. Defensie heeft nog drie andere C-130 Hercules-transportvliegtuigen, maar die zijn niet beschikbaar om de taak van het defecte toestel over te nemen. Politieke discussie

Over de luchtdroppings is politieke discussie. De vallende pallets hebben al meerdere levens geëist en hulp via de lucht wordt gezien als inefficiënt. Vrachtwagens kunnen meer en veiligere hulp leveren, maar Israël beperkt de toegang van hulptrucks tot de Gazastrook. Behalve Nederland voeren ook andere landen voedseldroppings uit boven Gaza, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Militairen waren eerder druk bezig met de voorbereidingen: