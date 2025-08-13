Navigatie overslaan

Nog meer vertraging voor Maaslijn: Arriva krijgt 89 miljoen euro extra

Vandaag om 14:05 • Aangepast vandaag om 15:20
Arriva krijgt 89 miljoen extra voor vertraging project op spoor (foto: ANP).
Arriva krijgt 89 miljoen extra voor vertraging project op spoor (foto: ANP).
nl
Vervoerbedrijf Arriva krijgt 89 miljoen euro extra schadevergoeding vanwege de vertraging van het project de Maaslijn, dat het spoor tussen Roermond en Nijmegen moet verbeteren. Aan het traject dat ook door Brabant loopt, liggen onder meer de stations Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur betalen ieder de helft van het compensatiebedrag. Het vervoerbedrijf kreeg in 2020 al 49 miljoen euro omdat de beoogde elektrificatie - zodat er straks elektrische treinen op het traject kunnen rijden - en gedeeltelijke verdubbeling van het spoor op zich lieten wachten. Doelstelling van het project is een betrouwbaardere dienstregeling voor reizigers.

De werkzaamheden verlopen volgens de provincie Limburg op dit moment voortvarend, maar de kans bestaat dat het project pas eind 2028 is afgerond. Oorspronkelijk stond de opleverdatum eind 2020 gepland, later werd dit 2024. De oorlog in Oekraïne en covid zorgden voor vertraging van het project.

Het extra geld dat Arriva nu krijgt, is bedoeld voor de langdurige stalling en het onderhoud van elektrische treinen die al zijn aangeschaft en de meerprijs voor het langer inzetten van dieseltreinen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!