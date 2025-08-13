Nog meer vertraging voor Maaslijn: Arriva krijgt 89 miljoen euro extra

Vervoerbedrijf Arriva krijgt 89 miljoen euro extra schadevergoeding vanwege de vertraging van het project de Maaslijn, dat het spoor tussen Roermond en Nijmegen moet verbeteren. Aan het traject dat ook door Brabant loopt, liggen onder meer de stations Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek.

De provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur betalen ieder de helft van het compensatiebedrag. Het vervoerbedrijf kreeg in 2020 al 49 miljoen euro omdat de beoogde elektrificatie - zodat er straks elektrische treinen op het traject kunnen rijden - en gedeeltelijke verdubbeling van het spoor op zich lieten wachten. Doelstelling van het project is een betrouwbaardere dienstregeling voor reizigers.

De werkzaamheden verlopen volgens de provincie Limburg op dit moment voortvarend, maar de kans bestaat dat het project pas eind 2028 is afgerond. Oorspronkelijk stond de opleverdatum eind 2020 gepland, later werd dit 2024. De oorlog in Oekraïne en covid zorgden voor vertraging van het project.

Het extra geld dat Arriva nu krijgt, is bedoeld voor de langdurige stalling en het onderhoud van elektrische treinen die al zijn aangeschaft en de meerprijs voor het langer inzetten van dieseltreinen.