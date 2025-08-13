Advertentie
Haringvlietbrug in beide richtingen dicht door problemen met de slagbomen
Vandaag om 13:57 • Aangepast vandaag om 14:09
nl
De Haringvlietbrug op de A29 is woensdagmiddag in beide richtingen dicht door een technische storing. Volgens Rijkswaterstaat zijn er problemen met de slagbomen.
Het is onduidelijk wanneer de problemen zijn verholpen.
Omrijden
Verkeer richting Bergen op Zoom kan vanaf knooppunt Vaanplein de A15, A16, A17 en de A58 volgen om de brug te vermijden. Verkeer richting Rotterdam kan vanaf knooppunt Hellegatsplein rijden via de A59, A17, A16 en de A15.
