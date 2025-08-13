Sporten in de hitte: 'Wat je uitzweet moet je ook weer opdrinken'

Wie gewend is om een paar keer per week lekker te gaan hardlopen of wielrennen, zal zich met de huidige temperaturen wel even achter de oren krabben. Is het verstandig om bij 33 graden nog op de fiets te stappen of je trainingsrondje te gaan lopen? Of doe je er misschien alleen maar meer kwaad mee dan goed. De GGD's in Brabant zijn duidelijk: “Luister naar je lichaam.”

Tjeerd Mijzen uit Etten-Leur is 58 jaar en een doorgewinterd sporter. Wekelijks traint hij hardlopers bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur en wielrenners in de regio Breda. Met temperaturen van boven de 30 graden is het volgens Mijzen slim om je gezond verstand te gebruiken. “Je moet proberen niet te sporten op het heetste van de dag, dat is zeker. Dus ga vroeg in de ochtend of later in de avond. Je lichaam moet zijn warmte kwijt kunnen en dat kan niet als het zo heet is", zegt hij tegen ZuidWest TV.

"Niks doen is geen optie"

Dion Koens is personal trainer. Met zijn bedrijf DS training in Roosendaal gaat hij dagelijks met zijn leden naar buiten om te sporten. “Niks doen is geen optie”, zegt Koens, “Maar als je niet echt getraind bent, moet je bij deze hitte niet de volle honderd procent geven”. Koens geeft trainingen van half zeven 's morgens tot tien uur ’s avonds. Op het heetst van de dag wordt er nooit les gegeven. “’s Morgensvroeg om half zeven is de groep nooit zo groot. Maar op dagen als vandaag is het extra druk vanwege de warmte.”

Bij extreme temperaturen fietst Koens met de groep naar het bos, om in de schaduw van de bomen de training toch te kunnen geven. “We gaan wel een tandje minder hoor, meer coördinatietraining of mobiliteitstraining.”

"Trainingen hebben soms meer rendement als je een keer overslaat"

Atletiektrainer Tjeerd Mijzen denkt dat het soms toch beter is om helemaal niet te sporten. “Als je lichaam zoveel tijd nodig heeft om te herstellen, kun je soms beter een keer niet gaan, of heel licht trainen. Trainingen hebben soms veel meer rendement als je een dagje overslaat bij extreme hitte.”

Met de hardlooptrainingen van Achilles verhuist Mijzen op hele warme dagen van de hete atletiekbaan naar de Westpolderplas in Etten-Leur. Veel oefeningen kunnen ook in het water gegeven worden en dat koelt lekker af.

"Wat je uitzweet, moet je ook weer opdrinken"

Belangrijk bij sporten bij deze temperatuur is natuurlijk ook het drinken. Heel veel drinken eigenlijk. Tjeerd Wijzen: “Drink genoeg, ook al heb je geen dorst. Wat je uitzweet, moet je ook weer opdrinken. Dat kan oplopen tot twee liter per keer.” De trainer geeft als tip om je te wegen voordat je gaat trainen. Zodat je achteraf weet hoeveel je er weer bij moet drinken. "Heb je last van een beginnende kramp in je benen, dan is dat 99 van de 100 keer omdat je te weinig gedronken hebt.” En als je thuis bent, snel droge kleren aan en een ijsje eten om de boel van binnen ook weer af te koelen, geeft hij als gouden tip. Mijzen is zelf boven de 50 en een getrainde sporter. Voor leeftijdgenoten die niet zo fit zijn geeft hij het advies het rustig aan te doen met deze temperaturen. “Het is het niet waard om het verkeerd te doen”, zegt de fitte vijftiger. "En bij twijfel over het weer, niet doen!"