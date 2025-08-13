Dieven gaan er vandoor met grote speakers uit feesttent

De feestvreugde van de kermis in Langenboom kreeg een flinke domper toen in de nacht van maandag op dinsdag twee kostbare speakers spoorloos verdwenen uit de feesttent. Toen medewerkers van de Stichting Horeca Langenboom dinsdag de muziek wilden aanzetten, kwamen ze tot de ontdekking dat de speakers waren verdwenen.

Dat meldt Omroep Land van Cuijk woensdag. Het gaat om twee RCF NX-10 MKII-speakers van ongeveer 60 bij 40 centimeter. Ze zijn zo'n 2000 euro waard.

André Verhoeven, de voorzitter van de stichting, baalt er flink van. "Wij zitten met de kosten van deze diefstal opgescheept. En niet alleen dat, we hebben natuurlijk moeten improviseren om de feestelijke afsluiting van de kermis te kunnen laten doorgaan door extra speakers te huren. Gelukkig heeft die afsluiting er niet onder hoeven te lijden.”

Tips welkomVerhoeven hoopt dat omwonenden iets hebben gezien of andere nuttige informatie hebben. “Als mensen ons kunnen helpen met beelden of tips die leiden tot het terugkrijgen van de speakers, hebben we daar wel een attentie voor over", zegt hij.