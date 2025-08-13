Vuurwerkbedrijf uit Berlicum wint prestigieuze wedstrijd in China

Vuurwerk, vlammen en dancemuziek midden in de Chinese woestijn, maar dan met een Brabants tintje. Caffero Event Fireworks uit Berlicum heeft een prestigieuze vuurwerkwedstrijd in China gewonnen. Een prestatie van formaat, vindt showcreator Roeland Weijenburg zelf: "China is natuurlijk het land van het vuurwerk en om dan als het kleine Nederland eerste te worden is bijna niet te bevatten." Hij noemt het de 'mooiste prestatie' van het bedrijf tot nu toe.

De World Fireworks Conference in Zhongwei duurde twee dagen en trok ruim 20.000 bezoekers per dag. De show van Caffero duurde acht minuten. "In totaal ging meer dan 3000 stuks vuurwerk de lucht in, met enorme effecten die we hier in Europa tijdens shows vaak niet mogen gebruiken", legt hij uit. Doordat het in de woestijn was, konden ze mortieren gebruiken. Dat is in Nederland bijna niet mogelijk. "Nederland is zo volgebouwd dat je het bijna nergens kunt gebruiken. In de woestijn is gigantisch veel ruimte en kun je dus een groot kaliber aan vuurwerk inzetten." Hardstyle en house

Het bedrijf uit Berlicum wilde een verhaal vertellen met vuurwerk. Met het thema Colors of Connection beeldden ze de verbinding tussen China en Nederland uit. Niet door vol gas vuurwerk te ontbranden, maar door pieken en dalen te creëren.

"Bij dalen kan het publiek ademhalen, om vervolgens weer ademloos meegenomen te worden bij de pieken. Dat is wat het publiek zich het meest zal herinneren." Bekijk hier beelden van de vuurwerkshow:

Normaal worden er bij vuurwerkshows in China klassieke muziek of filmmuziek gebruikt. Caffero deed wat anders: een zelf samengestelde mix van hardstyle en house. Volgens de showcreator zorgt dat voor een 'dynamische' en 'snelle' show. De show begon met lichte trancemuziek en eindigde met hardstyle. "En dat onderscheidt ons van anderen." In China kijken ze op tegen de Nederlandse dancefestivalcultuur, zag hij. Eer

Het Berlicumse bedrijf won een bescheiden geldbedrag en een grote beker. "Het is vooral de eer, de naam die je opbouwt." En extra ervaring. Weijenburg verwacht nu meer uitnodigingen voor andere wedstrijden. Volgende week wacht de volgende grote vuurwerkcompetitie, in het Spaanse Bilbao. "Een van de grootste in Europa", zegt hij. Caffero strijdt daar tegen teams uit zeven andere landen." Deze zomer verzorgde het bedrijf vuurwerkshows op Brabantse festivals als 7th Sunday, Harmony of Hardcore en de Tilburgse Kermis.