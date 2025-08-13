Stroomnet overvol, techbedrijven overwegen te vertrekken

De groei van de Brainportregio Eindhoven wordt geremd door een gebrek aan elektriciteit. Er is net als op veel andere plekken in Nederland te weinig ruimte op het stroomnet. 990 bedrijven staan op de wachtlijst voor een grotere of nieuwe aansluiting, blijkt uit cijfers van netbeheerder Enexis.

De regio kent al jaren een sterke economische groei, maar die staat nu onder druk. Bedrijven zouden zelfs overwegen uit Nederland weg te gaan of aan te kloppen bij de overheid voor financiële steun, schrijft de NOS. Thermo Fisher, de grootste microscopenfabriek ter wereld met een dependance in Eindhoven, verdubbelde de afgelopen zeven jaar in omvang en personeel, maar verder doorgroeien lijkt nu lastig. Dat is niet alleen vervelend voor het bedrijf zelf, zegt directeur Steve Reyntjes. "De technologie die we hier maken, is essentieel voor de samenleving. Onze microscopen speelden bijvoorbeeld een grote rol bij het ontwerp van coronavaccins. En ook in de energietransitie kunnen ze bijdragen aan oplossingen."

Brainport De Brainportregio is een samenwerking van 21 gemeentes die samen het tech-hart van Nederland vormen: met 476.000 banen draagt de regio meer bij aan de nationale economie dan Schiphol. Het bekendste bedrijf is chipmachinefabrikant ASML.

Nieuwsuur sprak de afgelopen weken met tientallen bedrijven, organisaties en experts. Uit die gesprekken komt één conclusie naar voren: netcongestie, oftewel 'file' op het elektriciteitsnet, is het grootste obstakel voor economische groei in de regio.