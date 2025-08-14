Houtstapel vliegt in brand bij huis, brandweer schaalt op

Bij een huis aan de Pastoor van Vroonhovenstraat in Wijbosch is woensdagavond een buitenbrand uitgebroken. De brand begon in een houtstapel naast het huis.

Het hout lag tussen het huis en een bijgebouw. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand en rukte uit met twee tankautospuiten, een waterwagen uit Schijndel en een hoogwerker uit Veghel. De buitenbrand was na een paar uur geblust.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het nablussen duurde lang omdat er risico bestond dat de brand weer zou oplaaien. Tijdens het blussen werd de straat in beide richtingen afgesloten.