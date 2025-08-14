Meer dan vierhonderd lachgasflessen gevonden in bus

In een bus in Eindhoven zijn dinsdagavond 405 lachgasflessen gevonden door de politie. De bus was volgens de politie volledig ingericht voor het vervoeren van grote hoeveelheden: de achterbanken waren uit de auto gehaald en er waren betonnen platen in gemaakt. De 20-jarige bestuurder is aangehouden.

Agenten zagen de bus rijden op de Europalaan. De man reed met hoge snelheid en stuiterde flink over verkeersdrempels. Het voertuig had volgens de politie behoorlijk kale banden door slijtage en de scherpe delen aan de bus waren vastgemaakt met duct tape.

Kartonnen dozen

Agenten hielden de bestuurder staande. Toen zij in de achterbak van de bus keken zagen zij een grote hoeveelheid kartonnen dozen. Ze herkenden de dozen direct als dozen waar lachgasflessen in zaten.

De bus werd door de politie in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden. Op het bureau hebben agenten de lachgasflessen geteld en het bleek om 405 flessen te gaan. De politie doet verder onderzoek naar de vondst.