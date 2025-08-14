Wielrenner zwaargewond bij ongeluk met auto

Een wielrenner is donderdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Postelseweg in Eersel. Een auto reed vanaf een afrit de weg op en zag de wielrenner op het dubbele fietspad over het hoofd. Een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De viel zo hard dat ook de brandweer werd opgeroepen. Uiteindelijk bleken de traumahelikopter en brandweer niet nodig. De man is in de ambulance behandeld aan zijn ernstige verwondingen en meegenomen naar het ziekenhuis.

Het fietspad is even afgesloten geweest vanwege het ongeluk. De politie heeft zich ontfermd over de achtergebleven fiets.