Alla en Zinaida naaien honderden onderbroeken voor soldaten in Oekraïne

Een groep vrouwen komt iedere week in Eindhoven samen om ondergoed te naaien voor soldaten aan het front in Oekraïne. Het zijn voornamelijk Oekraïense vrouwen. Eén van hen is Alla Korovjanska. Ook haar zoon is gewond geraakt in de vuurlinie en ligt nu in het ziekenhuis. "Het is heel verdrietig en heftig. De soldaten daar hebben helemaal niks als ze in het ziekenhuis belanden, zelfs geen schoon ondergoed", zegt ze. Met de onderbroeken willen de vrouwen iets kunnen bijdragen en laten weten dat ze aan de soldaten denken.

Floor Foole Geschreven door

“Ik vind het heel moeilijk dat mijn zoon aan het front staat", vertelt Alla met tranen in haar ogen. "Hij heeft bij Koersk gevochten. Nu is hij dus gewond en ligt hij in het ziekenhuis. Het is een hele heftige situatie. Ik denk iedere dag aan hem. Gelukkig kan ik hem bellen, maar het is heel emotioneel voor mij." Alla komt iedere week samen met een groep vrouwen in een ruimte van het Leger des Heils in Eindhoven. Daar maken ze ondergoed voor de soldaten. De stoffen zijn gedoneerd, de naaimachines hebben ze gekregen en iedereen heeft een eigen taak. De één knipt het patroon, de ander naait het ondergoed, iemand doet het elastiek erin en weer een ander zorgt voor het inpakken en de verzending. Het ondergoed wordt in zes verschillende maten gemaakt met extra brede pijpen, zodat het ook nog past als iemand bijvoorbeeld een been in het gips heeft. Inmiddels hebben ze al vijfhonderd onderbroeken afgeleverd en de volgende doos staat al klaar.

Alla Korovjanska laat een zelfgemaakte onderbroek zien die bestemd is voor een gewonde Oekraïense soldaat (foto: Floor Foole).

De vrouwen van rond de vijftig jaar en ouder begonnen eerst met het breien van sokken. Maar na de eerste levering hoorden ze dat er een grote behoefte was aan ondergoed. “De kleding van de gewonde soldaten moet vaak opengeknipt worden of is beschadigd. Toen we hoorden dat ze vaak niet eens een onderbroek hadden, zijn we aan de slag gegaan”, zegt een van de initiatiefneemsters Zinaida Bardakova. Een stukje hoop

“Het is niet zomaar een onderbroek die we opsturen. Eigenlijk is het hoop dat we verzenden, een morele ondersteuning. Hopelijk voelen de soldaten zich zo minder alleen en weten ze dat we aan hen denken”, zegt Zinaida. Ze komt uit de buurt van Charkov en zorgt voor de verzending van het textiel. “In het ondergoed stoppen we ook een briefje met daarop een zelfbedacht gedicht en een psalm. Zo hopen we hen wat kracht en steun te geven”, legt ze uit. “We houden allemaal heel erg van Oekraïne, veel van ons hebben familieleden of vrienden aan het front en er zijn ook al veel vrienden en familieleden gestorven. Vanuit hier proberen we alles aan te grijpen om te helpen.”

Zinaida Bardakova knipt het patroon uit voor ondergoed voor soldaten in Oekraïne die in het ziekenhuis zijn beland (foto: Floor Foole).