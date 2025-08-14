Kermisbranche slaat alarm na geweld, extra maatregelen bij kermis in Boxtel

De maat is vol voor de Nationale Bond van Kermishouders (BOVAK) na de vechtpartij van dinsdagavond op de kermis in Rosmalen. Met gelijksoortige ongeregeldheden in zowel Liempde als Nistelrode zijn deze voorvallen volgens de bond geen uitzondering meer. "Het is onderdeel van een zorgwekkende trend."

De vechtpartij in Rosmalen begon dinsdagavond buiten het kermisterrein, maar verplaatste zich later naar de kermis en het centrum. Volgens een omstander zou er dinsdagavond ook geweld zijn gebruikt richting de beveiligers. De kermis is uiteindelijk vroegtijdig gesloten. De politie heeft een 13-jarige jongen en een 51-jarige man aangehouden.

Ook in Nistelrode en Liempde ging het eerder deze zomer mis. Daarom trekt BOVAK nu aan de bel. De bond maakt zich zorgen over het toenemende aantal voorvallen waarbij jongeren kermissen verstoren. "Zulke incidenten leiden niet alleen tot fysieke schade en extra beveiligingskosten, maar ook tot omzetverlies en imagoschade voor kermissen", stelt de bond.

Camera’s op straat

De brancheorganisatie roept instanties op om maatregelen te nemen die ongeregeldheden kunnen voorkomen, zoals extra cameratoezicht. Ook vraagt ze aan gemeenten en justitie om eventuele schade die door geweld is veroorzaakt te verhalen op alle betrokkenen van een vechtpartij. Dus niet alleen op degenen die de schade daadwerkelijk hebben veroorzaakt.

Extra maatregelen in Boxtel

Op vrijdag 15 augustus start de kermis in Boxtel. Vanwege eerdere opstootjes op andere kermissen in de omgeving heeft de gemeente daar al de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen, zo laat een woordvoerder dinsdagmiddag weten aan Omroep Brabant.

Zo zet de gemeente extra beveiliging in tijdens de kermis en komt er zowel binnen als buiten het kermisterrein cameratoezicht op straat. Ook hanteert de gemeente een ‘zero tolerance-beleid’ bij overlast en geweld. Dat houdt in dat iedere overtreding direct wordt bestraft. De woordvoerder laat weten het ‘jammer’ te vinden dat deze maatregelen nodig zijn, al gaat ‘veiligheid boven alles’.