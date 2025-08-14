Huurhuis gebruikt voor illegale prostitutie, eigenaar vecht dwangsom aan
Bij de gemeente Tilburg staat opsporing van illegale prostitutie hoog op de agenda. Toezichthouders speuren websites zoals Kinky.nl af om te zoeken naar seksadvertenties in Tilburg. Ze maken een afspraak en gaan vervolgens met de vrouwen in gesprek om te zien of er sprake is van illegale prostitutie.
Dat gebeurde ook in het huis van de 36-jarige Tilburger. Een toezichthouder had daar in 2022 een afspraak gemaakt voor betaalde seks in de Bosscheweg B&B aan de Insulindestraat. Bij aankomst zag hij één vrouw op straat en één binnen. Beide vrouwen gaven toe dat ze illegale sekswerkers waren. Als de één binnen bezig was met een klant, wachtte de ander buiten. Ook lagen er condooms in het huis.
De twee vrouwen kregen geen straf voor hun illegale praktijken. "Sekswerkers zitten vaak in een kwetsbare positie", legt een medewerker van de gemeente uit aan de rechter. "Wij voeren die controles uit, om erachter te komen of de prostitutie in Tilburg legaal is. We willen ervoor zorgen dat sekswerkers goed worden behandeld. Er ligt bovendien ook mensenhandel op de loer."
Huurders weigeren
De 36-jarige Tilburger verhuurt het huis samen met zijn vrouw via boekingswebsite Booking.com. Toen ze na die controle in 2022 een brief van de gemeente kregen met daarin de dwangsom van vijfduizend euro, schrokken ze.
Om te voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren, hingen ze camera's op en reden ze iedere avond langs het huis. "We gingen huurders afwijzen waar we een slecht gevoel bij hadden. Ook mochten vrouwen alleen het huis niet meer boeken."
Daarmee haalden de Tilburger en zijn vrouw twee jaar geleden ongewild het nieuws. Een student uit Roemenië werd geweigerd en kreeg van het stel als antwoord dat dit kwam 'door afspraken met de gemeente'. De gemeente ontkende dit en GroenLinks besloot raadsvragen te stellen over de kwestie, omdat het discriminerend zou zijn.
Niet genoeg toezicht
De eigenaar besloot naar de rechter te stappen vanwege de opgelegde dwangsom. "Het is krom. Hier help je niemand mee", zegt hij donderdag in de rechtbank. "Sekswerkers kunnen een hotel boeken, maar een hotel krijgt toch ook geen dwangsom van vijfduizend euro? Denk je dat het probleem stopt door mij een boete te geven?"
En het gaat hem niet alleen om het geld. "Ja dat vind ik natuurlijk erg. Maar ik vind het ook erg dat er een kruis achter mijn naam komt te staan. Als ik die vijfduizend euro betaal, dan betekent het dat het mijn schuld is dat er illegale prostitutie heeft plaatsgevonden."
De gemeente zegt daarop dat ze kunnen zien dat hij en zijn vrouw niet degene zijn die de prostitutie faciliteren. Wel vindt de gemeente dat het stel nog meer toezicht had moeten houden en dat er voortaan een fysieke sleuteloverdracht moet zijn bij de verhuur van het huis.
Elke maand huurder controleren
Inmiddels staat het huis niet meer op Booking.com. Het wordt nu verhuurd aan een organisatie die het vervolgens weer verhuurt aan mensen van een uitzendbureau. De inkomsten zijn daardoor lager. "Maar ik wil niet meer het risico lopen dat het weer misgaat", zegt de eigenaar.
Eén keer per maand gaat de eigenaar naar het huis om te kijken hoe het gaat. "Maar eigenlijk kan je toch niet elke maand aanbellen bij je huurder om te checken of er iets gebeurt wat niet mag?" De gemeente raadt hem aan om deze maandelijkse checks in elk geval goed te rapporteren.
De rechter gaat eerst goed nadenken over over die dwangsom van vijfduizend euro terecht is. Over acht weken doet de rechtbank uitspraak.