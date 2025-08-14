Huurhuis gebruikt voor illegale prostitutie, eigenaar vecht dwangsom aan

Je koopt een huis, verhuurt dit als vakantiewoning en verdient op die manier wat bij. Dat klinkt aardig, totdat je een boete van vijfduizend euro krijgt van de gemeente, omdat er illegale prostitutie in jouw pand plaatsvindt. Het gebeurde bij een 36-jarige Tilburger. Donderdag zat hij tegenover de Tilburgse gemeente in de rechtbank in Breda om erover te discussiëren.

Bij de gemeente Tilburg staat opsporing van illegale prostitutie hoog op de agenda. Toezichthouders speuren websites zoals Kinky.nl af om te zoeken naar seksadvertenties in Tilburg. Ze maken een afspraak en gaan vervolgens met de vrouwen in gesprek om te zien of er sprake is van illegale prostitutie. Dat gebeurde ook in het huis van de 36-jarige Tilburger. Een toezichthouder had daar in 2022 een afspraak gemaakt voor betaalde seks in de Bosscheweg B&B aan de Insulindestraat. Bij aankomst zag hij één vrouw op straat en één binnen. Beide vrouwen gaven toe dat ze illegale sekswerkers waren. Als de één binnen bezig was met een klant, wachtte de ander buiten. Ook lagen er condooms in het huis. De twee vrouwen kregen geen straf voor hun illegale praktijken. "Sekswerkers zitten vaak in een kwetsbare positie", legt een medewerker van de gemeente uit aan de rechter. "Wij voeren die controles uit, om erachter te komen of de prostitutie in Tilburg legaal is. We willen ervoor zorgen dat sekswerkers goed worden behandeld. Er ligt bovendien ook mensenhandel op de loer." Huurders weigeren

De 36-jarige Tilburger verhuurt het huis samen met zijn vrouw via boekingswebsite Booking.com. Toen ze na die controle in 2022 een brief van de gemeente kregen met daarin de dwangsom van vijfduizend euro, schrokken ze.

Om te voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren, hingen ze camera's op en reden ze iedere avond langs het huis. "We gingen huurders afwijzen waar we een slecht gevoel bij hadden. Ook mochten vrouwen alleen het huis niet meer boeken." Daarmee haalden de Tilburger en zijn vrouw twee jaar geleden ongewild het nieuws. Een student uit Roemenië werd geweigerd en kreeg van het stel als antwoord dat dit kwam 'door afspraken met de gemeente'. De gemeente ontkende dit en GroenLinks besloot raadsvragen te stellen over de kwestie, omdat het discriminerend zou zijn.