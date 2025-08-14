Komende uren kans op smog: 'Blijf binnen als je er gevoelig voor bent'

Er is donderdag kans op smog in het midden en oosten van Brabant. Dat meldt het RIVM. Mensen die last hebben van smog worden geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Het advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond. Dan is de lucht dan het meest verontreinigd. Naast Brabant geldt het advies ook voor delen van Utrecht, Gelderland en Limburg.

In de loop van vandaag draait de wind naar het westen en wordt er schonere lucht aangevoerd. Dan neemt de kans op smog drastisch af. Dat geldt ook voor de komende dagen. Dan is er geen kans op smog.

Smog door ozon

Het gaat in dit geval om smog door ozon. Die vorm van smog ontstaat doordat luchtvervuiling kan ophopen op zonnige dagen wanneer er weinig wind staat. Het wordt ook wel zomersmog genoemd.

Smog door ozon kan leiden tot bijvoorbeeld irritatie van de ogen, hoesten, kortademigheid of verergering van astmaklachten. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn vaak het gevoeligst voor smog.