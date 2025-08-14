Arrestatieteam valt voormalig restaurant binnen, robothond onderzoekt pand

Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagochtend een inval gedaan aan de Veerstraat bij Boerdonk. In het gebouw heeft een restaurant gezeten. Een robothond is onder andere ingezet om het gebouw te doorzoeken.

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat de inval is gedaan vanwege een 'lopend onderzoek'. De inval stond gepland, maar om wat voor onderzoek het gaat, wil de politie niet zeggen.

Veel agenten van de politie en het arrestatieteam zijn donderdagmiddag op de been rondom het oude restaurant. Naast de robothond worden ook echte politiehonden ingezet bij de inval.

Wat is een Robothond?

De robothond van de politie is een robot op vier poten met een camera en een groot zoeklicht. De robot wordt gebruikt om bijvoorbeeld onderzoek te doen in een drugslab.

Met zo'n robot wordt gekeken of het binnen veilig is en of er geen druk staat op vaten en ketels die kunnen ontploffen. De machine wordt vooral ingezet voor het verkennen van terrein.

Het is de enige in zijn soort in Europa. In juli werd er nog een robothond ingezet bij een urenlange omsingeling in Roosendaal.