Man ziet rook uit huis komen en wekt zijn buurman

Een man is donderdagochtend gered uit zijn huis aan de Akkerstraat in Oss. Zijn overbuurman zag rond kwart over elf rook uit het huis komen en schakelde de brandweer in. De man lag na een nachtdienst te slapen, maar dankzij de overburen die hem wakker maakten, wist hij op tijd zijn huis te ontvluchten.

De rook die uit het huis kwam, werd steeds donkerder. De brandweer kwam op de melding af met een bluswagen en een hoogwerker.

De brandweer hoefde uiteindelijk niet te blussen, maar heeft het huis geventileerd. In het huis zou geen werkende rookmelder hebben gehangen.