Van der Poel volgende week echt terug in het peloton na longontsteking

Mathieu van der Poel staat volgende week in de Renewi Tour voor het eerst sinds zijn opgave in de Tour de France weer aan de start van een officiële koers. Door een longontsteking moest de 30-jarige voormalig wereldkampioen een kleine maand geleden nog opgeven in de Tour. Voor de Nederlander wordt het zijn derde deelname aan de enige rittenkoers op WorldTour-niveau in de Benelux.

Zondag staat Van der Poel al aan de start in Etten-Leur voor het criterium daar. "Deze zomer heb ik sinds mijn opgave in de Tour niet meer gekoerst, dus het is een beetje afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me", zegt Van der Poel over zijn deelname aan de Renewi Tour, die woensdag 20 augustus start met een Zeeuwse etappe van Terneuzen naar Breskens.

De winnaar van de etappekoers in 2020 heeft ook al een etappe met rood omcirkeld, zo zegt hij in een persbericht van de organisatie. Het gaat dan om de rit op vrijdag 22 augustus met aankomst in het Belgische Geraardsbergen: een 'klassieke' rit door de Vlaamse Ardennen. Vorig jaar reed Van der Poel de koers niet uit door pijn aan zijn knie.

Vóór Van der Poel in juli uit de Tour stapte, won hij een etappe en reed hij vier dagen in het geel. Onlangs kondigde de Profwielerronde Etten-Leur zijn komst naar dat criterium al aan. Voor de start van de Renewi Tour kunnen wielerliefhebbers de alleskunner op de fiets in Etten-Leur dus al in actie zien.