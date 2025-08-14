'Zessi' scoort nog niet zo goed als Messi: 'Eerst oefenen tegen amateurs'

Zessi in plaats van Messi schiet op goal. De precisie mist nog, maar met twee benen, armen en een hoofd lijkt hij op een mens en daarom is Zessi een humanoïde robot. De Technische Universiteit Eindhoven stort zich met een team van twintig leden op menselijke robots die beter moeten gaan voetballen dan de beste voetballers ter wereld. “We zitten nog in het F-jes voetbal, de beginners”, zegt Danny Hameeteman van Tech United Eindhoven. Op de wereldspelen werd het team uitgeschakeld.

Acht keer werd dit team van de universiteit wereldkampioen met voetbal voor robots op wielen. Het werd tijd voor een overstap naar de kampioenschappen voor menselijke robots met armen en benen. Het team kwam tijdens de wereldspelen in China, de World Humanoid Robot Games, niet verder dan de voorronden. Toch is er veel enthousiasme. "Het was voor ons al een hele winst dat we überhaupt een wedstrijd met vijf van deze robots konden spelen." De robot lijkt een gouden toekomst tegemoet te gaan, want het blijft niet bij voetballen. Doel is dat de robots zelfstandig kunnen gaan handelen, bijvoorbeeld als hulp in de huishouding. Of als hulp voor mensen die moeilijk kunnen lopen. "Daarvoor moet die robot begrijpen wat er in de wereld om hem heen gebeurt”, legt hoogleraar robotica René van de Molengraft en manager van Tech United Eindhoven uit.

"Eerst maar eens goed kunnen spelen tegen wat jongere amateurs."

"Ze kunnen nu vooral rechtop blijven staan en voorzichtig lopen. En dat is het ongeveer." Tijdens voetbalwedstrijden leert de robot de wereld om zich heen op kleine schaal kennen. Het gaat hier alleen nog maar over spelers, tegenstanders, medespelers en de bal. “Als we dat nou alvast eens kunnen laten begrijpen door die robot, dan maken we in termen van technologie een enorme stap.”

Er is al veel vooruitgang geboekt. Vorig jaar moest iemand nog achter de robots aanlopen om te voorkomen dat ze vielen. Nu kunnen ze zelfstandig rondlopen. Robot Zessi demonstreert het. Zijn sensoren en camera’s scannen de omgeving. De motoren in de armen en benen laten Zessi lopen, schieten en juichen. De schwalbe heeft Zessi al onder de knie. Mocht hij op de grond vallen, dan staat hij zelfstandig razendsnel weer op.

Danny (links) Hameeteman en hoogleraar robotica René van de Molengraft van Tech United Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Robots lijken ideale spelers zonder blessures, maar dat is schijn. “In China zien we nu bijvoorbeeld dat er na drie weken toch heel wat spelers zijn met mankementen, zoals sensorproblemen”, zegt hoogleraar René van de Molengraft. De ontwikkelingen lijken snel te gaan. Menselijke robots doen mee met kickbokswedstrijden of lopen een marathon. “Maar dat zijn allemaal op afstand bestuurde wedstrijden. Met een afstandsbediening waarbij je dus eigenlijk de hardware van de robot test, maar waarbij die robot zelf nog niks hoeft te begrijpen.”

"We willen in 2050 winnen van de wereldkampioen."

Of de menselijke robots over vijf jaar al door onze huizen of straten lopen, betwijfelt de hoogleraar. “Als mij eerder gevraagd werd wanneer we die robots zouden kunnen kopen voor in huis, zei ik heel optimistisch over tien of vijftien jaar. Intussen zijn we twintig jaar verder en ze zijn er nog niet. Dat betekent dat die ontwikkeling om die robot echt in zulke omstandigheden altijd te laten werken, tijd nodig heeft. En dat zal ook in vijf jaar nog niet zijn opgelost."

Zessi juicht na een doelpunt (foto: Rogier van Son).

Drones worden inmiddels volop ingezet in de oorlog. Zo zouden robots ook als militair gebruikt kunnen worden. “Dat geldt voor heel veel van de technologie. Zeker als ze zonder hulp van mensen kunnen werken. Het kan dus ook gebruikt worden voor militaire toepassingen. Wij leveren daar niet een actieve bijdrage aan.” Zessi schiet ondertussen in het gebouw van de TU/e nog een keer op goal. Nu is het wel raak. Zessi juicht met zijn arm omhoog, maar dat gaat niet vanzelf. Danny van Tech United is nog nodig om op het knopje van de afstandsbediening te drukken. "We willen in 2050 winnen van de wereldkampioen van dat moment. We hebben gelukkig ook nog een aantal jaren te gaan. Eerst maar eens goed kunnen spelen tegen wat jongere amateurs."

Het team van Tech United Eindhoven in China (foto: Tech United Eindhoven).