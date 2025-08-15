De ultieme versie van 'glamperen': hier staat de duurste caravan van Europa

Als je van kamperen houdt, geld te veel hebt en wilt pronken met de meest luxe caravan van de camping, dan moet je naar Grave toe. Drie jaar geleden verkochten ze daar al de grootste en duurste caravan van Europa. En nu staat er nóg een duurdere te koop. Hij is dan wel iets minder lang, maar deze is helemaal op maat gemaakt, waardoor je er zelfs een week lang in kunt overleven in the middle of nowhere. Prijskaartje? 160.000 euro.

En dat is een prikkie, als we de verkoper mogen geloven. Want de caravan ging precies een jaar geleden nog splinternieuw de winkel uit voor 243.000 euro. Hij werd toen helemaal op maat gemaakt met tal van extra opties. Dat is ook wat hem zo duur maakt. “Die klant heeft hem een enkele keer gebruikt”, vertelt medewerker Thijs Hoeben. “Hij ging verhuizen naar Dubai en kon de caravan niet meenemen, dus mogen wij hem nu weer verkopen.”

Je kunt het volgens Thijs zo gek niet bedenken of het zit erin. Een luxe bed, airco, twee televisies, vloerverwarming, keuken met alles erop en eraan, ingebouwde stofzuiger en zelfs een toilet dat je ontlasting letterlijk verbrandt. “De as belandt onderin de lade en je hoeft dus nooit meer met je afvaltank naar het toiletgebouw te lopen”, zegt Thijs.

De badkamer en het verbrandingstoilet (foto: Rochelle Moes).

Ook heeft de vorige eigenaar in het dressoir allemaal elektrische voorzieningen laten verwerken met megasterke accu’s, zo laat Thijs zien. “Daardoor kan je met deze caravan een week lang ergens vertoeven waar je geen toegang tot stroom hebt.”

"Met een Polo’tje wordt het lastig om deze caravan te trekken."

Je moet wel een goede bestuurder zijn, want de caravan is bijna 10,50 meter lang. Ter vergelijking: een gemiddelde caravan is zo'n zes meter lang. Daarmee is het ook nog eens de op één na grootste sleurhut van Europa. De langste, van bijna twaalf meter, staat overigens ook in Grave. “Als je een SUV hebt, kun je dat makkelijk trekken. Maar met een Polo’tje wordt dat iets lastiger”, lacht Thijs. Zo’n duur gevaarte raak je – in Grave of all places - toch aan de straatstenen niet kwijt? “Jawel hoor, ik vermoed dat hij hier zo weg is”, zegt Thijs met een glimlach. “Mensen komen van over de hele wereld hiernaartoe. We hebben echt meerdere klanten per jaar die dit soort caravans kopen.” Toch is de caravan niet echt geschikt voor de doorsnee kampeerder. “Door zijn lengte kan je er niet op alle campings mee terecht. En om er ieder weekend mee rond te rijden, is ook niet echt handig”, zegt Thijs. "Dit wordt meestal gekocht als vakantiehuis, rijdend kantoor of door mensen die bijvoorbeeld op beurzen staan of kermissen opbouwen.”

Geen uitschuifbare bank als bed, maar gewoon een vast bed (foto: Rochelle Moes.