Restaurant blijft maanden dicht na brand: ‘Al mijn apparatuur is weg'

Proeverij de Bank in Helmond kan de komende maanden waarschijnlijk niet meer open. Na de brand van dinsdagavond is de technische ruimte van het restaurant volledig verwoest. “En dat terwijl we het wel van de zomer moeten hebben”, vertelt eigenaar Björn van de Brug verslagen.

Femke van Bree Geschreven door

Dinsdagavond om tien over negen brak er brand uit op de tweede verdieping van het Helmondse restaurant. Het keukenpersoneel was net begonnen met poetsen, obers brachten de laatste desserts van de avond weg en de terrassen zaten nog bomvol. De brand ontstond in de technische ruimte van het restaurant. “Het lijkt alsof het een kortsluiting was bij de grote koelingen. Want ja, die staan natuurlijk vol te draaien als het 34 graden is”, zegt Van de Brug. Wat de daadwerkelijke oorzaak was van de brand, wordt nog onderzocht. De schade voor Proeverij de Bank is in ieder geval enorm. Doekje erover

Al dacht Van de Brug eerst dat de schade wel meeviel. “Toen ik dinsdagavond voor het eerst weer naar binnen liep, dacht ik: oh, even een doekje eroverheen en dan kunnen we morgen weer open.” De technische ruimte van het restaurant was dichtgetimmerd met brandveilig materiaal, waardoor de schade in de onderste twee verdiepingen van het restaurant beperkt is gebleven.

“Maar al mijn apparatuur is weg. Ik heb geen koelingen meer, geen cv’s, geen afzuiging, geen ventilatie, niks.” Van der Brug vertelt dat de technische ruimte ‘het hart’ van zijn bedrijf is. “Zonder die apparatuur kunnen we het restaurant niet openen.”

De ruimte met alle apparatuur is volledig zwartgeblakerd (foto: Björn van de Brug).

Al kun je het wel een geluk bij een ongeluk noemen. Als de brand namelijk was overgeslagen op één van de andere horecazaken die Van de Brug bezit aan de Havenweg, was de schade 'niet te overzien geweest'. “Het personeel heeft de afgelopen dagen flink meegeholpen aan het opruimen van al het puin”, vertelt de eigenaar. Al zal er de komende tijd niet zo veel werk meer voor ze zijn. “Sommige medewerkers kan ik wel inzetten bij één van mijn andere zaken, maar ik kan helaas niet iedereen ergens kwijt.”

"Als er installateurs aan het werk zijn, is het niet wenselijk om open te zijn."

Proeverij de Bank is één van de drukste terrassen aan het Havenplein in Helmond. En met de zomerse temperaturen en de Kasteeltuinconcerten had Van der Brug topdrukte verwacht. De eigenaar overweegt om alleen drankjes te verkopen op zijn terras, al twijfelt hij of dat wel zo handig is. “De gasten komen vooral hier omdat het een restaurant is. Als er vijftien installateurs aan de gang zijn en ik alleen drankjes kan verkopen, is het ook niet wenselijk om open te zijn.” De horecabaas heeft wel al de openingstijden van zijn andere zaken verlengd, zodat hij in ieder geval een deel van de gasten op kan vangen. Ook wordt gasten die een reservering hebben gemaakt verzocht om in een van zijn andere zaken aan de Havenweg te reserveren. Volgende week hoopt Van der Brug meer te weten over wanneer de zaak weer open kan. Het terras van het restaurant zat nog helemaal vol met gasten