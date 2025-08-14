Vrachtwagenchauffeur parkeert op Moerdijkbrug en springt in het water

Een Hongaarse vrachtwagenchauffeur had dinsdagavond wel een heel bijzondere manier om met de hitte om te gaan. Hij parkeerde zijn truck op de vluchtstrook van de Moerdijkbrug, klom over de reling en nam een duik in het Hollandse Diep.

Wat hij als een zomerse plons had bedoeld, zorgde al snel voor opschudding. De politie kreeg verschillende meldingen binnen over een man die van de brug gesprongen zou zijn en om hulp riep.

Omdat er werd gevreesd voor een poging tot zelfdoding, rukten de hulpdiensten groots uit: met een politiehelikopter, brandweer, ambulance én de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij).

Bekeuring

Dat bleek het allemaal niet nodig. De man was op een ladder onder de brug geklommen, daar opgepikt door een voorbijvarende schipper en weer aan wal afgezet.

Aan de politie vertelde hij dat de man het een 'mooie, warme en zomerse avond' vond en dat het dus volgens hem het perfecte moment was voor een frisse duik. Die duik viel overigens toch wat tegen: het was allemaal nét iets gevaarlijker dan hij had verwacht.

De Hongaar kreeg een bekeuring voor het parkeren op de vluchtstrook en voor het springen van de brug. "We zijn blij dat deze melding goed is afgelopen!", schrijft de politie van Dordrecht op sociale media.