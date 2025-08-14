Man (58) bedreigt burgemeester Weterings maar hoeft niet naar gevangenis

De 58-jarige Leon R. uit Tilburg hoeft niet de gevangenis in voor het bedreigen van burgemeester Theo Weterings. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. Tegen de Tilburger was een gevangenisstraf van zeven maanden geëist. Leon R. is wel strafbaar, maar ook verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom krijgt hij verplichte zorg opgelegd.

"Ik zou de politie bellen Weterings. Je bent gek. Ik mol je de kanker. Ik trek je kop eraf." Dat is een deel van de bedreigingen aan het adres van de Tilburgse burgemeester die op de Facebookpagina van Leon R. staan. Naast deze uitingen heeft hij ook nog zes anderen bedreigd via de mail. "Vermoord je, kan niet meer wachten, ben het zat, jij gaat dood door mijn mes", schreef hij.

Twee weken geleden eiste de officier een gevangenisstraf van zeven maanden. Zelf verklaarde Leon R. vol frustratie dat hij niet schuldig is. Zijn computer zou zijn gehackt en hij dacht dat hij een chip met antenne in zijn hoofd had gekregen van de gemeente. Dat maakte hem boos en de rechter moest hem twee weken geleden meerdere keren vragen om te stoppen met schreeuwen en wijzen.

Tijdens de rechtszaak is ook een civiele procedure behandeld, waarin is verzocht om een zorgmachtiging te verlengen. Dat houdt in dat Leon R. verplichte zorg krijgt. De rechtbank heeft donderdag beslist om deze zorgmachtiging te verlengen voor zes maanden.

"De afgegeven machtiging voor vormen van verplichte zorg zijn niet alleen noodzakelijk om de toestand van verdachte zelf te verbeteren, maar ook om de risico's en gevaren voor anderen te verkleinen", laat de rechtbank weten.

De rechtbank heeft wel een gevangenisstraf van honderd dagen opgelegd, maar daar gaat het voorarrest vanaf. "Dit betekent dat hij zijn straf al ruimschoots heeft uitgezeten." Leon R. hoeft dus niet meer terug naar de P.I. in Vught, waar hij verbleef.