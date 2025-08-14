Karatekampioen nu ook de beste in kickboksen: 'Er liggen kansen voor me'

Valence Bickel is in het Kyokushin karate, gezien als de hardste vorm binnen karate, een absolute wereldtopper. De 27-jarige vechtsportster uit De Heen zag kickboksen als een nieuwe trainingsprikkel, maar binnen een paar jaar is ze daar ook een gevreesde tegenstander. Na de Europese kickbokstitel vorig jaar pakte Valence deze donderdag goud bij The World Games in China. "Deze gouden plak is voor mij heel bijzonder."

Vier keer wereldkampioen en zes keer Europees kampioen: Valence Bickel pakte bij het Kyokushin karate prijs na prijs. Om een nog betere versie van zichzelf te worden, ging ze ook kickboksen. Een hobby die nogal uit de hand liep, want eind 2024 pakte ze de Europese titel bij de World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). "Ik vond het spelletje interessant en ik vocht een aantal wedstrijden met succesvolle afloop. Ik kreeg er steeds meer feeling in en ik vond het vooral heel leuk om te doen. Het was bovendien een meerwaarde voor karate en andersom, het vulde elkaar perfect aan. Toen ik naar het EK mocht en de titel pakte, was dat misschien een beetje onverwacht. Ik werd gezien als de verrassing."

Vanuit NOC*NSF mocht ze deze maand als kickbokser afreizen naar China voor The World Games, een mondiaal sportevenement met niet-Olympische sporten. "Dat ik deze uitnodiging kreeg, had ik een paar jaar geleden niet verwacht. Ik was alleen maar bezig om het beste uit mezelf te halen. Eenmaal in China eiste ik net als altijd dat ik alles gaf in de ring. Als ik dat doe, dan ben ik staat om van mijn concurrenten te winnen.” Haar prioriteit was altijd karate, maar na haar deelname aan het WK in juni verschoof haar aandacht naar kickboksen. Dat zal de komende tijd zo blijven. "Ik zeg niet dat ik helemaal stop met karate, maar ik ben nu het meeste met kickboksen bezig. Ik weet wat er nodig is om nieuwe stappen in mijn ontwikkeling te zetten."

"Er zit nog veel meer in het verschiet."

Valence was tot haar zeventiende een fanatiek turnster en kwam via haar moeder bij karate terecht. Nu wil de Brabantse dus de top bestormen in het kickboksen. En dat alles naast een baan van 32 uur als leefstijlcoach. "Trainen doe ik iedere ochtend en avond. De tijd vult zich vanzelf. Doelen heb ik zeker, ik wil heel graag wereldkampioen worden bij een mooie professionele bond. Die kansen liggen er en al helemaal na dit goud. Er zit nog veel meer in het verschiet."

Nog meer Brabants succes Op woensdag pakte Willem Bakker (24) de eerste Brabantse medaille op The World Games. De handboogschutter uit Waalre pakte een bronzen plak. "Hier stond de top van de wereld, ik ben heel trots om hier een medaille te pakken." De medaille voelt als een bekroning op het harde werk. "Ik zat er al een tijdje tegenaan te hikken, maar zo vlak voor het einde van het seizoen is dit heel fijn. Nu wacht het WK in Korea, dat is heel belangrijk om bij de eerste acht te eindigen. Daarmee hebben we een A-status, dat is echt nodig richting de Olympische Spelen van 2028."