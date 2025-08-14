Wens Ihattaren komt uit: hij verruilt RKC Waalwijk voor Fortuna Sittard

Mohamed Ihattaren vertrekt van RKC Waalwijk naar Fortuna Sittard. De 23-jarige middenvelder heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Limburgse eredivisionist, met een optie voor nog een jaar. Beide clubs hebben de transfer bevestigd.

"Het staat buiten kijf dat Mohamed een buitengewoon goede voetballer is", zegt technisch directeur Bernard Schuiteman van RKC. "Net zo kraakhelder is het dat het vorig jaar juist RKC Waalwijk was dat Mohamed de kans en het vertrouwen gaf dat hij op dat moment zo keihard nodig had om zijn loopbaan een positieve boost te geven."

Ihattaren kreeg vorig jaar bij RKC de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. In 27 officiële wedstrijden kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists. Ondanks zijn bijdrage degradeerde de club afgelopen seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie. Ihattaren had nog een contract tot medio 2026, maar wilde graag op het hoogste niveau blijven spelen.

'Volgende stap'

"Mohamed is van meet af aan open en eerlijk geweest over zijn ambities", vervolgt hij. "Toen Fortuna Sittard zich bij ons meldde voor Mohamed, zijn we daarom met die club in gesprek gegaan. We zijn tevreden over de uitkomst en bedanken Mohamed voor zijn inzet voor RKC Waalwijk en wensen hem een succesvol vervolg van zijn loopbaan toe.”

Ook Ihattaren zelf kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Bij RKC Waalwijk heb ik de kans gekregen om mijn plezier in het voetbal terug te vinden, bij Fortuna krijg ik nu de mogelijkheid om de volgende stap te zetten", laat hij weten. "De gesprekken met de trainer waren erg goed en hebben mij overtuigd dat dit de juiste stap is, ook omdat ik graag in Nederland wilde blijven."

Ihattaren werd opgeleid bij PSV en debuteerde daar al op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal. Zijn buitenlandse avontuur bij Juventus liep uit op een teleurstelling: hij speelde geen enkele officiële wedstrijd voor de Italiaanse club.

Ook tijdens verhuurperiodes bij Sampdoria en Ajax kwam hij nauwelijks tot spelen. In 2024 maakte hij bij RKC zijn rentree op de Nederlandse velden.