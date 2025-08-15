Navigatie overslaan
Auto crasht: weg vol brokstukken, bestuurder gewond

Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 09:37
Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt op de straat Elleboog in Breda. De man raakte daar vlak voor middernacht met zijn auto van de weg.
Peter de Bekker

Andere weggebruikers, die de crash zagen gebeuren, verleenden eerste hulp. De automobilist is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onderzoek
De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd. De weg was bezaaid met brokstukken. Een berger heeft de auto getakeld. De politie doet onderzoek.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
