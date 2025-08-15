Wat afkoeling in aantocht: 'Maar na het weekend keert de zomerwarmte terug'
"Maar dit is voorlopig wel even de laatste keer", benadrukte Schröder op de radio. "De wind gaat heel langzaam al naar het noorden draaien. Daardoor gaat de temperatuur in de loop van de dag vanuit het noorden naar beneden en dat gaan we zeker in het weekend merken. Zowel zaterdag als zondag gaan we waarschijnlijk niet meer aan de 25 graden komen. Dat betekent ook dat de hittegolf ten einde komt."
"Misschien houdt de hittegolf zaterdag nog nét aan."
Zaterdag komen we volgens de weerman van Weerplaza uit op 24 graden. "Misschien nét 25 graden op een enkel plekje. In dat geval zou de hittegolf zaterdag nog even aanhouden. Maar dat is zondag zeker niet meer het geval. Dan komen we uit op 22 of 23 graden. Daarbij waait dan een meest matige noordelijke wind."
Dit gaat gepaard met wat wolkenvelden die van noord naar zuid over de provincie trekken. "Maar het blijft droog en we zien zo nu en dan de zon."
"In de loop van de week gaat de temperatuur langzaam naar beneden."
Na het weekend keert de zomerwarmte echter terug. "Met volop zonneschijn op maandag en dinsdag komen we weer in de buurt van de 30 graden uit, ik denk 29 graden. Maar het ziet ernaar uit dat dit niet erg lang gaat aanhouden. Vanaf woensdag neemt de buiigheid geleidelijk toe en gaat regelmatig wat regen vallen. Langzaam gaat de temperatuur dan in de loop van de week naar beneden."