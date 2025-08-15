Wat afkoeling in aantocht: 'Maar na het weekend keert de zomerwarmte terug'

Goed nieuws voor mensen die wel klaar zijn met de huidige hitte, er zit verkoeling aan te komen. Dat vertelde Rico Schröder van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. Deze vrijdag gaat de temperatuur, bij volop zonneschijn, nog richting de 30 graden.

"Maar dit is voorlopig wel even de laatste keer", benadrukte Schröder op de radio. "De wind gaat heel langzaam al naar het noorden draaien. Daardoor gaat de temperatuur in de loop van de dag vanuit het noorden naar beneden en dat gaan we zeker in het weekend merken. Zowel zaterdag als zondag gaan we waarschijnlijk niet meer aan de 25 graden komen. Dat betekent ook dat de hittegolf ten einde komt."

Zaterdag komen we volgens de weerman van Weerplaza uit op 24 graden. "Misschien nét 25 graden op een enkel plekje. In dat geval zou de hittegolf zaterdag nog even aanhouden. Maar dat is zondag zeker niet meer het geval. Dan komen we uit op 22 of 23 graden. Daarbij waait dan een meest matige noordelijke wind."

Dit gaat gepaard met wat wolkenvelden die van noord naar zuid over de provincie trekken. "Maar het blijft droog en we zien zo nu en dan de zon."