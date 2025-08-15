6300 ton wegende 'tunnelbak' schuift onder A27 bij Hooipolder

Millimeterwerk, maar hij is op z'n plek. Sinds afgelopen donderdagnacht werd de 6300 ton wegende onderdoorgang onder de A27 bij knooppunt Hooipolder geschoven. Die moet voor een betere doorstroom op het stuk snelweg gaan zorgen. De monsterklus, onderdeel van de ‘honderd van Hooipolder’ loopt gestaag en was rond het middaguur afgerond.

Met een brede glimlach loopt omgevingsmanager Michael Blatter van Rijkswaterstaat over de bouwplaats bij Het Gat in Raamsdonksveer “Iedereen loopt te glunderen en barst van de adrenaline. Dit is waar we het allemaal voor doen.” Iets na één uur 's nachts kwam de onderdoorgang van honderd meter lang en vijftien meter breed in beweging. “Eigenlijk een uurtje te laat, maar we lopen alweer op schema”, zegt projectmanager Pieter Kastermans van aannemerscombinatie ALSÉÉN. “So far, so good.”

De onderdoorgang moet een afstand van 112,5 meter afleggen. Het gevaarte is daarom aan 96 hefwerktuigen bevestigd en 's nachts vijf centimeter omhoog getild op rails. Drie duwvijzels schuiven de constructie nu de A27 in. Dat gaat met tien meter per uur.

Vrijdagochtend om acht uur moest het gevaarte nog 38 meter worden verschoven. Naar verwachting ligt de constructie vanmiddag om twaalf uur op zijn plek. “We zijn al best ver onderweg", zegt Blatter.

De constructie ligt op een schuifbaan, die de onderdoorgang 112,5 meter verplaatst (foto: Niek de Bruijn)

“Het doel van deze onderdoorgang is om knooppunt Hooipolder uit de file top 10 te halen”, legt Kastermans uit. Dagelijks staan daar lange files. Het gevaarte gaat onderdeel uitmaken van een verbindingsboog voor het verkeer dat vanuit knooppunt Zonzeel naar Utrecht gaat rijden. Daar kan vanaf maart 2026 over gereden worden. “Zij hoeven straks niet meer via de verkeerslichten, maar kunnen via deze verbindingsboog door de onderdoorgang en zo weer invoegen op de A27 naar Utrecht toe.” Het houdt overigens niet in dat alle stoplichten weggaan, maar een aantal zal verdwijnen. “De stoplichten die blijven staan, kunnen langer op groen. Op die manier proberen we de situatie voor alle weggebruikers te verlichten.”

Als het inschuiven klaar is, wordt de grond weer aangevuld. Er is namelijk 20.000 kuub uitgegraven om de schuifbaan op te kunnen bouwen. Ook moeten er weer asfaltlagen en belijning worden aangebracht, lantaarnpalen, lichtmasten, kabels en vangrails teruggeplaatst worden en een detectiesystemen voor files worden aangelegd. Maandagochtend om vijf uur moet de weg weer open zijn voor het verkeer. De A27 is nu dicht in de richting van Utrecht tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder. Ook in de richting van Breda tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout (19) is de weg afgesloten. “We hebben er alle vertrouwen in dat de weg op het geplande tijdstip open is”, zegt Blatter. Eerder deze week vertelde hij al aan Omroep Brabant dat er een bepaalde tijd is gereserveerd waarop de weg is afgesloten. "Daar kan niet van worden afgeweken." “Als het maandag gedaan is, ben ik wel heel trots en een klein beetje moe”, vult Kastermans aan. “Het is de kers op de taart. En een redelijk grote.”