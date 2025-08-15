Geen bierdouche maar bordspellen: TU/e start met feestloze introweek

Geen harde muziek, liters bier en dikke kater, maar legoblokjes, fietsworkshops en bordspellen. De introweek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) krijgt dit jaar voor het eerst een alternatief programma zónder uitgaan en feestjes, zodat studenten kunnen doen waar ze zin in hebben.

Nieuwe introweek Daarom organiseerde de universiteit tijdens de introweek van vorig jaar al enkele feestvrije activiteiten. Dat is volgens de woordvoerder erg goed bevallen: “Niet alle eerstejaars hebben zin om te feesten, maar komen wel naar de introductieweek om andere mensen te leren kennen. Met een programma als dit kunnen die studenten alsnog mensen leren kennen, zonder dat ze elke avond naar een feestje moeten.” Volgens de woordvoerder hadden met name internationale studenten vorig jaar behoefte aan het alternatieve programma.

De wens voor een rustiger alternatief tijdens de introductieweek kwam enkele jaren geleden van een aantal TU/e-studenten. “Zij gaven aan dat niet iedereen alle feestjes wil bijwonen, maar destijds waren er nauwelijks mogelijkheden voor hen,” aldus een woordvoerder.

Volgende week starten de introductieweken in de Brabantse universiteitssteden. Deze weken zitten traditioneel bomvol stapavonden, cantussen en korte nachten. Maar bij de TU/e pakken ze het dit jaar anders aan met een feestloos programma.

Parallel programma

Dit jaar wordt er daarom vol ingezet op de extra feestvrije introweek, de zogenoemde 'Tangent Track'. Het programma is samengesteld in samenwerking met de studie- en sportverenigingen van Eindhoven.

Het feestloze programma loopt parallel aan de reguliere introweek. Studenten die wel een biertje lusten, kunnen gewoon naar alle feestjes, maar voor wie liever niet in het feestgedruis duikt, zijn er ’s avonds andere activiteiten. Denk aan bordspellen, gamen, LEGO-bruggen bouwen en een fietsworkshop. Deelnemers van de introductieweek kunnen de hele week switchen tussen het feest- en niet-feestprogramma.

Intro-Tinder

Het grote aanbod aan activiteiten maakt kiezen soms lastig. Daarom ontwikkelden studenten een app waarmee eerstejaars het programma op maat kunnen samenstellen. “Eigenlijk is het een soort Tinder,” zegt de woordvoerder. “Eerstejaars swipen langs de activiteiten en zo stellen ze hun eigen introprogramma samen.”

Hekkensluiter

Maar er blijft ook een hoop zoals het was. Op de universiteitscampus staat net zoals altijd een camping met driehonderd slaapplekken voor alle nieuwe studenten. En wie nog één keer de lichten uit wil doen, kan iets na afloop van de introductieweek terecht bij het grote feest op het Stadhuisplein op 27 augustus. Overigens is er ook voor dat moment een feestloos alternatief.

Bij de TOP Week in Tilburg houden ze ook rekening met studenten die het wat rustiger aan willen doen. Tijdens de biercantus én de kroegentocht kunnen eerstejaars ook meedoen aan een alternatieve activiteit, zoals een buitenbioscoop bij het Willem II-stadion. In tegenstelling tot Eindhoven is in Tilburg alleen geen volledig alternatief programma.

De introductieweken in Eindhoven en Tilburg vinden plaats van 18 tot en met 22 augustus.