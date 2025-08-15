Vervangend vliegtuig onderweg om hulpgoederen naar Gaza te brengen

Een vervangend vliegtuig van Defensie is vrijdagmorgen opgestegen vanaf Eindhoven Airport om hulpgoederen te droppen boven Gaza. Het militaire vliegtuig is eerst onderweg naar buurland Jordanië, waar het naar verwachting rond één uur 's middags zal landen. Daar wordt het vliegtuig volgeladen met noodpakketten, waarna het op zondag naar de Gazastrook zal vertrekken.

Vorige week vertrok er ook al een militair vliegtuig vanaf Eindhoven Airport naar Jordanië. Maar het toestel, een C-130, kampt met een technisch probleem en staat daarom nu in Jordanië stil. De geplande vluchten gingen niet door. Nederland stuurt nu dus een vervangend toestel.

Demissionair minister Ruben Brekelmans verwacht dat Defensie zondag de voedseldroppings boven Gaza weer kan hervatten. Defensie had nog de hoop om het gestrande vliegtuig te repareren, maar dat is niet gelukt. Het is nog niet zeker of de gemiste vluchten later worden ingehaald.

In Jordanië worden militaire vliegtuigen van verschillende landen ingeladen met hulppakketten, met onder andere meel, water en babyvoeding. Aan de pakketten wordt een parachute bevestigd zodat ze boven de gazastrook gedropt kunnen worden. De voedselpakketten staan op pallets en kunnen wel duizend kilo wegen.

Dode door luchtdropping

Verder onderzoekt Defensie of een 15-jarige Palestijnse jongen door een Nederlandse luchtdropping werd gedood afgelopen weekend. Volgens de lokale nieuwszender Al Jazeera werd de jongen verpletterd door een pallet met hulpmiddelen toen hij op de droppings afrende. Brekelmans zegt dat het moeilijk is om onderzoek te doen, aangezien niemand ter plaatse is.

Over de luchtdroppings is politieke discussie. De vallende pallets hebben al meerdere levens geëist en hulp via de lucht wordt gezien als inefficiënt. Vrachtwagens kunnen meer en veiligere hulp leveren, maar Israël beperkt de toegang van hulptrucks tot de Gazastrook.