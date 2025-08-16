Op Decibel Outdoor kunnen ze van urine frietjes maken

Festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek staat bekend om z’n hardstylemuziek met flink wat decibellen. Maar dit jaar is het ook een proeftuin om zuiniger om te gaan met water. Regenwater, douchewater en zelfs urine wordt gezuiverd, opgeslagen en hergebruikt.

Terwijl de festivalgangers dit weekend een biertje drinken en in de meest bijzondere outfits los gaan op de muziek, krijgen wij een rondleiding over het campingterrein. Het eerste dat opvalt is een bijzonder wc-hokje met daarin een plasgoot. Een grote sticker maakt duidelijk dat je hier alleen mag plassen en er geen papier in mag gooien. Ook doorspoelen is niet mogelijk. "We vangen hier zuivere urine op", legt Laura van de Voort van Green Deal Circular Festivals uit. "Daar worden meststoffen uitgehaald die kunstmest kunnen vervangen. In theorie zou je daar dus aardappelen mee kunnen telen, die je vervolgens weer gebruikt om friet van te maken op je festival."

In deze speciale wc wordt urine ingezameld (foto: Imke van de Laar).

Volgens Decibel organisator Maarten van 't Veld is het festivalterrein een ideale plek om onderzoek te doen. "Decibel wordt ook wel 'the loudest city on earth' genoemd. Luid vanwege de muziek, maar dus ook echt een tijdelijke stad waar duizenden mensen poepen, plassen, feesten, drinken en douchen. Hier kan je dus prima innovaties testen." En dat gebeurt dan ook volop. Er zijn vacuümtoiletten die geen water nodig hebben om door te spoelen. En achter het badhuis is een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Maarten legt uit hoe het het werkt. "Het is eigenlijk heel simpel. Als mensen douchen, wordt het afvalwater in een grote bak opgevangen. Vervolgens haalt een filter de haren en zeepresten eruit. En met het water dat je dan overhoudt worden de toiletten doorgespoeld. Dan hoef je daar geen drinkwater voor te gebruiken."

Achter het badhuis is een waterzuiveringsinstallatie geplaatst (foto: Imke van de Laar).

Aan de festivalbezoekers wordt gevraagd om geen water te verspillen. Onder meer door niet langer dan twee minuten te douchen. Dat blijkt nog best een lastige opgave. Festivalganger Sascha komt net bij het badhuis aan en kijkt even vreemd op. "Ik vind waterbesparing op zich prima, maar twee minuten douchen is wel heel erg kort als je je haar moet wassen. Maar ik snap het wel en ga mijn best doen." Ook Victor schrikt van het verzoek om maximaal twee minuten te douchen. "Dat is echt te kort. En ik heb ook echt wel veel drinkwater nodig met dit warme weer." De organisatie pleit ook zeker niet voor het drinken van minder water. "Dat zullen we zeker niet zeggen. Mensen moeten goed blijven drinken en er zijn overal drinkwaterpunten. Maar wel met waterbesparende kranen die vanzelf weer stoppen en niet door blijven lopen. Dat helpt al een heleboel", besluit Maarten lachend.

Deze waterbesparende kranen stoppen vanzelf (foto: Imke van de Laar).