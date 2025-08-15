Speedbootbestuurder woest over opmerkingen, mishandelt meerdere mensen

Een 53-jarige man uit Waalwijk is vrijdagochtend vroeg aangehouden nadat hij eind juni meerdere mensen mishandelde in de Biesbosch. De slachtoffers waren ’s avonds aan het varen in het gebied. Het ging mis nadat een van hen een opmerking maakte over het vaargedrag van de man, die een speedboot bestuurde.

De bestuurder van de speedboot kon volgens de slachtoffers en enkele getuigen duidelijk niet waarderen dat hij werd aangesproken. Hij deelde een rake klap uit aan de man die de opmerking had gemaakt. Daarbij bleef het niet.

Kopstoot

Wat later zou de agressieve man over en door allerlei boten gelopen zijn, op zoek naar diezelfde man. Hij mishandelde tijdens die zoektocht meerdere mensen. Hij sloeg hen met zijn vuisten of gaf hen een kopstoot.

Van de mishandelingen werden filmpjes gemaakt. Die werden gedeeld met de politie.

Op basis hiervan kon de verdachte worden aangehouden. Agenten hebben de man, die netjes meewerkte bij zijn aanhouding, naar een politiecellencomplex gebracht.