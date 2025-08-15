Man rookt nachtelijk sigaretje en betrapt inbrekende tieners

Drie jongens van 15, 16 en 17 jaar oud zijn donderdagnacht opgepakt in Breda. Ze werden betrapt terwijl ze inbraken in auto's aan de Bernhardsingel, de Vredenburchsingel en de Zaart. De verdachten komen uit onder meer Breda en Ter Apel.

Een oplettende buurtbewoner belde rond halfvier 's nachts de politie. Hij hoorde, toen hij in zijn tuin een sigaretje rookte, ineens een harde knal. Toen hij keek wat er aan de hand was, zag hij de tieners inbreken in een geparkeerde auto.

In sloot en op dak

Op het moment dat de agenten aankwamen, gingen de jongens er snel vandoor. Ze verdwenen onder meer in een droge sloot en op het dak van een huis. Na een korte zoekactie, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van een speurhond, konden ze worden aangehouden.

De jongens verzetten zich flink tegen hun arrestatie. Ze probeerden de agenten te bijten en te trappen.

Van de 16-jarige jongen is (nog) geen woonplaats bekend. Hij is samen met de andere twee vastgezet. Ze worden deze vrijdag gehoord. De politie nam spullen bij hen in beslag die mogelijk gestolen zijn.