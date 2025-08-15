Gemeente waarschuwt voor 'gratis thuisbatterij', blijkt nepbedrijf te zijn

De gemeente Asten waarschuwt inwoners voor een nepbedrijf. Het bedrijf zou namens de gemeente Asten gratis thuisbatterijen uitdelen. Dat klopt niet, want 'deze actie is niet afkomstig van of verbonden met de gemeente Asten'. Afgelopen weekend waarschuwde de gemeente Geldrop-Mierlo ook al voor oplichters die actief zijn in de gemeente en vragen naar waardevolle spullen.

'We krijgen telefoontjes dat inwoners per mail of telefonisch benaderd worden door de firma 'Energie Advies'. Zij geven aan dat je een gratis thuisbatterij kunt ontvangen namens de gemeente Asten', schrijft de gemeente op Facebook.

'In deze berichten wordt ten onrechte gesuggereerd dat je namens de gemeente een gratis thuisbatterij zou kunnen ontvangen. Let op: deze actie is niet afkomstig van of verbonden met de gemeente Asten. Er is géén samenwerking met deze partij.'

De gemeente vindt het goed dat inwoners contact met haar opneemt om navraag te doen. 'Dat helpt om dit soort misleiding sneller te signaleren. Onze tip: blijf altijd kritisch bij aanbiedingen via e-mail of telefoon, zeker als ze te mooi lijken om waar te zijn. Neem bij twijfel contact op met de gemeente via de officiële kanalen.'

Ook oplichters actief in Geldrop-Mierlo

Afgelopen weekend waarschuwde de gemeente Geldrop-Mierlo inwoners ook al voor oplichters. Zij zijn daar zowel telefonisch als via e-mail actief. De oplichters doen zich voor als medewerkers van de gemeente en vragen naar waardevolle spullen. Ook beweren ze dat inwoners recht hebben op bepaalde tegemoetkomingen vanuit de gemeente.

De gemeente Geldrop-Mierlo adviseert inwoners om als zij een telefoontje krijgen op te hangen en de gemeente te bellen. Ook vragen zij inwoners een melding te maken bij de politie als zij een vreemd telefoontje of mailtje hebben ontvangen.