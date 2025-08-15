PSV-aanvaller is er niet bij tegen FC Twente: 'We moeten voorzichtig zijn'

PSV-aanvaller Ricardo Pepi doet zondag niet mee met het competitieduel tegen FC Twente. De aanvaller wordt geleidelijk teruggebracht, nadat hij vorig seizoen lang met een knieblessure aan de kant stond.

"We moeten voorzichtig zijn met hem, dus hij zal er niet bij zijn tegen FC Twente", zei trainer Peter Bosz vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel. "Hij voelt geen pijn meer, maar er zit nog een spoortje vocht in. De knie is goed. We zullen geduld moeten hebben."