PSV-aanvaller is er niet bij tegen FC Twente: 'We moeten voorzichtig zijn'

Vandaag om 15:10
Pepi viel nog wel in tijdens de Johan Cruijff Schaal (Foto: ANP).
PSV-aanvaller Ricardo Pepi doet zondag niet mee met het competitieduel tegen FC Twente. De aanvaller wordt geleidelijk teruggebracht, nadat hij vorig seizoen lang met een knieblessure aan de kant stond.
"We moeten voorzichtig zijn met hem, dus hij zal er niet bij zijn tegen FC Twente", zei trainer Peter Bosz vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel. "Hij voelt geen pijn meer, maar er zit nog een spoortje vocht in. De knie is goed. We zullen geduld moeten hebben."

Pepi ontbrak afgelopen weekend ook tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. Hij kreeg een week eerder wel speeltijd als invaller tijdens de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles.

De nieuwe vleugelaanvaller Dennis Man is er zondag in Enschede wel bij. Hij werd dinsdag gepresenteerd. Bosz wilde vrijdag niet zeggen of de vleugelspeler al in actie komt.

