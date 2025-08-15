Jongeren teisteren Bossche binnenstad en krijgen gebiedsverbod

De veiligheidsdriehoek in de gemeente Den Bosch neemt maatregelen tegen een groep jongeren die in de binnenstad zorgt voor overlast, intimidatie en strafbaar gedrag. Alle leden van de groep krijgen voor 45 dagen een gebiedsverbod. Wie deze maatregel negeert, wordt opgepakt.

Er is sprake van een persoonlijke aanpak. Jongeren worden rechtstreeks aangesproken op hun verantwoordelijkheid, laat het college van B en W aan DTV Nieuws weten. Ook ouders en voogden worden aangesproken omdat zij beter en steviger een rol moeten spelen om de incidenten te voorkomen. Ook onderzoekt het Openbaar Ministerie strafbare feiten die al gepleegd zijn. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de rust en het gevoel van veiligheid terugkeren.

De gemeente, politie en het OM kwamen deze week bij elkaar omdat er de laatste tijd meerdere ernstige geweldsincidenten waren in de binnenstad van Den Bosch, in wijken en dorpen. Daar wordt een en dezelfde groep voor verantwoordelijk gehouden. Het Bossche college vindt dat de incidenten 'een ontoelaatbare inbreuk maken op de openbare orde, het gastvrije karakter van de gemeente en het gevoel van veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad'.

De vechtpartij op de kermis in Rosmalen staat overigens los van de eerder genoemde geweldsincidenten. Daar worden anderen verantwoordelijk voor gehouden. Tegen die betrokkenen wordt door politie en Openbaar Ministerie ook opgetreden.