Ouders tegen vriend die hun zoon doodreed: 'Je hebt zo veel kapotgemaakt'

Wat begon als een gezellige vrijdagavond in november vorig jaar eindigde in een groot drama in Rijsbergen. De broers Roy (22) en Sjoerd (24) gingen zich inschrijven om mee te doen aan hun droomwedstrijd, de jaarlijkse TrekkerTrek in het dorp. Maar die droom is nooit werkelijkheid geworden. De broers werden thuis afgezet door de 28-jarige Ron, die met twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed én met hoge snelheid een fataal verkeersongeluk veroorzaakte. Roy kwam daarbij om het leven. "Waarom moest je het gaspedaal zo hard indrukken?", vraagt zijn vader zich vrijdag af.

Precies negen maanden na het dodelijke ongeluk zitten de nabestaanden van de 22-jarige Roy er vrijdagmiddag gebroken bij in de rechtbank. "Ik ben niet alleen mijn broer, maar ook mijn beste vriend kwijt", vertelt Sjoerd in zijn spreekrecht. Hij raakte zelf zwaargewond bij het ongeluk en brak onder andere zijn borstbeen. De broers hadden zich die avond ingeschreven om deel te nemen aan de TrekkerTrek in hun dorp. Het was hun grote droom om samen deel te nemen aan de wedstrijd. Na de inschrijving dronken de jongens wat biertjes en kletsten ze er op los met hun dorpsgenoten. Hetzelfde geldt voor de 28-jarige Ron, die zijn vrienden later thuis af wil zetten. Ron had drie tot vier biertjes op, maar kroop niet direct achter het stuur. Hij liet een vriend rijden in zijn Volkswagen Golf en dat ging iets harder dan toegestaan, verklaarden de vrienden later. "Dat kan nog harder", zei Ron toen zijn vriend reed. Toen hij zijn vriend eenmaal thuis had afgezet, reed Ron door om de broers thuis te brengen. Met een snelheid van 140 kilometer per uur, waar 60 kilometer per uur was toegestaan, reed hij over de Schriekenweg in Rijsbergen toen het misging. De auto raakte drie bomen en kwam in de berm tot stilstand. Het motorblok belandde bij buren in de tuin en de straat lag bezaaid met onderdelen. Roy kwam bij het ongeluk om het leven. Ron en Sjoerd raakten zwaargewond en moesten naar het ziekenhuis.

"Ons leven is in één klap veranderd."

De vader van Roy vraagt zich af wat Ron bezielde om het gaspedaal zo hard in te drukken. "Waar iedere ouder bang voor is, is voor ons werkelijkheid geworden. Ons leven is een klap veranderd", vertelt de vader zwaar geëmotioneerd. Roy woonde pas zes dagen samen met zijn vriendin, naast zijn ouders. Zijn moeder kijkt iedere ochtend uit het raam en ziet het huis, waarvan de rolluiken nooit meer worden opengedaan door Roy. "Ik had toevallig die avond zijn schoolfoto's op volgorde gelegd om aan hem te geven voor in het nieuwe huis. Ik wist toen niet dat ik ze een paar dagen later voor zijn begrafenis moest gebruiken", zegt de moeder. De nabestaanden rekenen het Ron zwaar aan dat hij zo hard reed en dat hij met alcohol op achter het stuur kroop, iets waarvoor hij eerder al eens is veroordeeld door de rechter. Ze hopen daarom dat Ron een levenslange rijontzegging krijgt.

"Had niet zo stoer moeten doen."