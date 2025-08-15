Liam van Nistelrooij maakt indruk als spits in jeugdteam: 'Ik werk hard'

“Hij heeft alle voorwaarden om in de toekomst een hele goede spits te worden.” PSV O19-trainer Vincent Heilmann ziet in Liam van Nistelrooij een groot talent. De zoon van oud-international Ruud is dit seizoen de spits van het hoogste jeugdteam van PSV en kwam vrijdagavond in actie tijdens het internationale jeugdtoernooi Otten Innovation Cup. De Heeschenaar droomt van een carrière als profvoetballer. “Ik doe er alles aan om een betere spits te worden.”

Bij de Otten Innovation Cup in Eindhoven is PSV de gastheer en zijn er nog zeven internationale topteams in de leeftijdscategorie Onder 19, zoals Atletico Madrid en Chelsea. PSV opende vrijdagavond het toernooi door Benfica met 3-1 te verslaan. Opvallende naam bij de Eindhovenaren was die van Van Nistelrooij. De spits begon met voetballen bij HVCH in zijn woonplaats Heesch en vanaf de O10 kwam hij bij PSV terecht. Liam voetbalde meerdere seizoenen onder de naam Slaats, de naam van zijn moeder. Inmiddels staat er Van Nistelrooij op zijn rug.

Vorig seizoen was hij een goaltjesdief in de O17, dit seizoen moet hij in het hoogste jeugdteam voor doelpunten gaan zorgen. “Normaal gesproken ga je in de jeugdopleiding een jaar omhoog, nu is de stap twee jaar. Ik merk dat het best een grote stap is. De spelers zijn fysiek sterker en de balsnelheid gaat omhoog. In de voorbereiding heb ik gemerkt dat ik er goed in mee ga. Ik hoop veel minuten te maken zodat ik me door kan ontwikkelen.” Liam beschrijft zichzelf als een echte spits met een neusje voor de goal. “Je kunt een goede voorzet op me geven, ik ben voor de goal te vinden. Mijn kwaliteiten liggen in de laatste fase van een aanval, ik ben een echte afmaker. Natuurlijk zijn er wel verbeterpunten. Zo moet ik bijvoorbeeld balvaster worden en in de opbouw kan het ook beter. Ik werk hard aan mijn sterke en minder goede punten.”

"Mijn moeder en zus zijn er soms wel klaar mee."

Thuis in huize Van Nistelrooij gaat het, niet verrassend, veel over voetbal. Heel veel. “Mijn moeder en zus zijn er soms wel klaar mee, op televisie staat altijd voetbal aan. Ik kijk alle duels van PSV, maar ik vind het ook leuk om andere wedstrijden te zien. Als spits vind ik bij PSV Ricardo Pepi een hele goede, maar één van mijn favorieten is Karim Benzema. Een held in Madrid, de stad waar ik geboren ben en de eerste jaren heb gewoond. Het is mijn wens om ooit bij Real Madrid te voetballen.” Van een basisplaats bij PSV 1 en daarna Real Madrid kan hij voorlopig alleen maar dromen. Voor een carrière als zijn vader die furore maakte bij onder andere PSV, Manchester United, Real Madrid en het Nederlands elftal moet hij nog flinke stappen zetten.

"Hij weet wat ervoor nodig is om de top te bereiken."

“Mijn vader is heel kritisch op me, hij wil me beter maken. Dat lukt niet door alleen maar te zeggen wat ik goed doe. Het gaat meestal wat langer over de momenten waarbij het beter moet. Ik vind het niet erg, hij weet wat ervoor nodig is om in deze wereld de top te bereiken.”