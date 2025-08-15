Hockeysters naar EK-finale door drie goals van Yibbi Jansen

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van het Europees Kampioenschap in Mönchengladbach. Ze wonnen de halve finale met 3-1 tegen Spanje. Alle drie de doelpunten werden gemaakt door Yibbi Jansen uit Gemonde.

Yibbi (25) is op haar zevende al begonnen bij HC Den Bosch en daar doorliep ze alle jeugdelftallen. Toen ze vijftien jaar oud was, speelde ze voor het eerst in het eerste elftal van Den Bosch. Acht jaar geleden deed ze voor het eerst mee met het Nederlandse hockeyelftal. Ook vrijdag speelde ze mee, in het duel tegen Spanje. Oranje kreeg in de openingsfase via Fay van der Elst direct twee grote kansen, maar kwam in de vijfde minuut toch verrassend op achterstand. Patricia Alvarez werkte een tip-in binnen op aangeven van Xantal Gine. Spanje kreeg daarna nog twee mogelijkheden om de voorsprong te vergroten.

Yibbi Jansen bracht Nederland in de 21e minuut op gelijke hoogte meteen benutte strafcorner. Vier minuten later zorgde Jansen, opnieuw via een strafcorner, voor de 2-1. Aan de start van het vierde en laatste kwart kreeg Jansen via een strafcorner de kans op de 3-1, maar de Spaanse lijnstopper Constanza Amundson keerde haar inzet. Kort daarna dwong Frédérique Matla een nieuwe strafcorner af, die Jansen wél benutte: 3-1. Vijf keer op rij kwampioen

Nederland drong als groepswinnaar door tot de halve finale na overwinningen op Ierland (2-0), Duitsland (5-1) en Frankrijk (6-0). De Nederlandse hockeysters wonnen de laatste vier edities van het EK. Ze kunnen voor het eerst vijf keer op rij Europees kampioen worden. In totaal wonnen ze twaalf van de zestien eerdere edities. In de finale van zondag speelt Oranje tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Duitsland.