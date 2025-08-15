Omzet bussenfabrikant Ebusco daalt verder, maar minder verlies

De in moeilijkheden verkerende bussenfabrikant Ebusco heeft de omzet in de eerste jaarhelft fors zien afnemen. Wel is het de onderneming uit Deurne gelukt om het nettoverlies te verkleinen.

In zes maanden tijd zijn er 47 bussen afgeleverd en het bedrijf was goed voor ruim 28 miljoen euro omzet. In de eerste helft van 2024 bedroeg de omzet nog 38 miljoen euro. Het nettoverlies zakte van bijna 65 miljoen euro tot dik 46 miljoen euro.

"De afgelopen maanden heeft het bestuur zich voornamelijk gericht op het veiligstellen van het voortbestaan van het bedrijf. Er zijn belangrijke stappen gezet om Ebusco weer op de rails te krijgen", zeggen bestuurders Michel van Maanen en Peter Bijvelds. Zo is het aantal banen bij Ebusco sinds de jaarwisseling met een derde teruggebracht om kosten te besparen.

Maandag staat nog een aandeelhoudersvergadering op de agenda over de herstructurering van leningen. Ebusco waarschuwde al dat het bedrijf nog altijd meer geld nodig heeft om te overleven.

Na leveringsproblemen kwam Ebusco vorig jaar in acute geldnood toen vervoerder Qbuzz een order annuleerde. In november werd het bedrijf voorlopig van de ondergang gered nadat de uitgifte van aandelen tientallen miljoenen opleverde. Dit jaar was Ebusco weer bijna bankroet, nadat een toeleverancier om niet-betaalde rekeningen een faillissementsaanvraag voor het bedrijf indiende. Nadat er miljoenen euro's binnenkwamen van een geldschieter werd die aanvraag ingetrokken.

Het bestuur ziet wel lichtpuntjes. Dat er weer bussen zijn afgeleverd zou essentieel zijn voor het herwinnen van het vertrouwen van klanten.