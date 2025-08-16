Kramer wil niet als oude man op het veld lopen: 'Dan de eer aan mezelf'

Hij is in principe bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Spits Michiel Kramer (36) heeft voor zijn afscheidsjaar een sportief doel met RKC Waalwijk. “Ik denk dat wij stiekem een outsider zijn om te promoveren naar de Eredivisie”, zei hij vrijdagavond na de eerste thuiswedstrijd dit seizoen tegen Helmond Sport (1-1).

Zijn gevoel zegt dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Maar toch is er nog een kleine kans dat de oud-spits van onder andere Feyenoord tot de zomer van 2027 profvoetballer blijft. “Ik heb een contract voor twee jaar getekend, waarvan het tweede jaar als trainer. Dit jaar wil ik mijn trainerspapieren gaan halen om te kijken of dat leuk is. Mocht ik toch nog het gevoel hebben dat ik door wil gaan als voetballer, dan is de vrijheid er om daarover in gesprek te gaan. Het gevoel moet wel zo zijn dat ik van waarde ben op het veld. Ik moet niet een oude man zijn die over het veld loopt, dan hou ik de eer aan mezelf. Niet belangrijk binnen de lijnen is ook niet belangrijk in de kleedkamer.”

Dat hij onder de nieuwe trainer Sander Duits weer de aanvoerdersband mag dragen, noemt hij eervol. “De technische staf ziet het in me zitten als leider, dat vind ik een eer. Maar het is niet zo dat ik met de aanvoerdersband om mijn arm me ineens anders ga gedragen. Ik ben de oudste selectiespeler en lig van nature goed in de groep.”

"We hebben een spelersgroep met wapens."

Kramer denkt dat een terugkeer naar de Eredivisie een reëel doel is. “Onze selectie is door blessures nu krap, maar als iedereen fit is moeten anderen rekening met ons houden. Een plekje bij de eerste twee vind ik wat overdreven, maar ik denk dat we ons kunnen laten zien in de play-offs. Er zijn zeker zeven of acht ploegen met een hoger budget, maar RKC Waalwijk is creatief met spelers. We hebben een spelersgroep met wapens.”

"We kunnen met deze groep bij de beste vijf eindigen."

Duits noemt de ambitie om direct na een jaar weer te promoveren realistisch. “We kunnen met deze groep bij de beste vijf eindigen en dan mag je meedoen om promotie. De kwaliteiten hebben we, maar het is door de blessures wel een beetje knippen en plakken. We moeten het er voorlopig maar mee doen.” Door blessuregevallen hoopt Duits op korte termijn op versterkingen. “We zijn een club die spelers goede faciliteiten kan bieden. In het verleden hebben we altijd talentvolle jongens gehaald die zich door konden ontwikkelen. Ik hoop dat we nog een centrale verdediger en een linksback kunnen halen. Dan staat er gewoon een goede groep.”