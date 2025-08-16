Fietser ernstig gewond bij val, traumaheli opgeroepen

Een fietser is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een val op de Eindhovenseweg in Waalre. Hij reed van Eindhoven richting Waalre toen het rond kwart over vier 's nachts mis ging.

De verwondingen van de man waren dusdanig dat diverse hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumaheli. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft zich over de fiets van de man ontfermd.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.