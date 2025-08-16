Navigatie overslaan

Fietser ernstig gewond bij val, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 05:50 • Aangepast vandaag om 06:27
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Een fietser is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een val op de Eindhovenseweg in Waalre. Hij reed van Eindhoven richting Waalre toen het rond kwart over vier 's nachts mis ging.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De verwondingen van de man waren dusdanig dat diverse hulpdiensten werden opgeroepen, onder meer een traumaheli. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft zich over de fiets van de man ontfermd.

