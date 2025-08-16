Snelheidsduivel betrapt tijdens dollemansrit: 'Moest heel nodig poepen'

Een bestuurder moest vrijdagnacht ter hoogte van Heeswijk-Dinther zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Oost-Brabant. Hij werd betrapt toen hij veel te snel over de N279 reed.

De man reed ruim 64 kilometer per uur sneller dan de maximumsnelheid. De man had wel een uitleg voor zijn haast. "Ik moest heel nodig poepen", vertelde hij de agenten.

De man kreeg een proces-verbaal. De officier van justitie bepaalt hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt zal zijn.