Snelheidsduivel betrapt tijdens dollemansrit: 'Moest heel nodig poepen'

Vandaag om 06:25
Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.
Een bestuurder moest vrijdagnacht ter hoogte van Heeswijk-Dinther zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Oost-Brabant. Hij werd betrapt toen hij veel te snel over de N279 reed.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De man reed ruim 64 kilometer per uur sneller dan de maximumsnelheid. De man had wel een uitleg voor zijn haast. "Ik moest heel nodig poepen", vertelde hij de agenten.

De man kreeg een proces-verbaal. De officier van justitie bepaalt hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt zal zijn.

