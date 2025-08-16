Brand verwoest studentenhuis, bewoners net op tijd weg: 'Veel geluk gehad'

Een uitslaande brand heeft zaterdagochtend vroeg de eerste etage van een studentenhuis op de hoek van de Bisschop Masiusstraat met het Sint-Pieterspark in Tilburg verwoest. Het vuur werd rond zes uur ontdekt.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er vijf studenten in het gebouw. Zij werden wakker van het brandalarm en konden op tijd wegkomen. "Ze hebben veel geluk gehad", verzucht iemand die naar het verwoeste gebouw staat te kijken. In de kamer waar het vuur uitbrak, bevond zich niemand.

Warmtedeken

De schade aan de eerste etage van het pand is enorm. Er kwam lang tijdveel rook uit de ramen. Vanwege de brand kwamen vier ambulances en meerdere brandweerwagens naar de Bisschop Masiusstraat. Ook de politie was aanwezig. De gevluchte studenten kregen een warmtedeken om en werden opgevangen door een buurtbewoonster. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

